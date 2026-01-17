影/一碰就「裝死」！「戲精小羊」走紅陸網 身價飆漲7百倍

大陸寧夏平羅縣一隻出生不久的小羊，因身懷「裝死絕技」在陸網暴紅，還成了社群平台的「流量擔當」，身價飆漲至30萬元人民幣（約136萬元新台幣）。不過，飼主不願割愛，拒絕出售這隻名為「羊肉串」的戲精小羊。

「裝死小羊」在陸網暴紅。（圖／翻攝微博）

綜合《魯網》等陸媒報導，本月13日，來自寧夏平羅縣寶豐鎮中方村的養殖戶金小林，帶著4隻剛出生不久的小羊到市集售賣，其中3隻以每隻420元人民幣的價格順利賣出。然而，另一隻半月齡左右的小羊卻因「動不動就倒下」的異常反應，始終乏人問津。

據了解，只要有成年人靠近或觸碰，這隻小羊就會迅速倒地、身體僵直、雙眼緊閉，讓買家誤以為牠身體有問題而放棄購買，牠憑著這項「絕技」讓自己變成「滯銷品」。

回到家後，這隻小羊繼續展現特殊行為。當養殖戶大聲說話、拍巴掌或靠近時，牠會「裝死」；但當小朋友靠近時，牠卻表現得格外溫順，可愛呆萌地和小朋友互動，被打趣稱為「選擇性裝死」。這隻小羊的相關影片在多平台播放量迅速破千萬，身價跟著暴漲約714倍。

大陸國家肉羊產業技術體系專家王玉琴接受採訪時指，這隻「裝死」小羊並非演技在線，而是源於基因突變導致的遺傳缺陷。王玉琴指，小羊在受到外界環境刺激後出現「肌強直」的本能反應。若飼養者專門選擇這種特徵的羊來繁殖，經連續選擇，可以繁育出很多隻這樣的「裝死」小羊。

