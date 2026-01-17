影/碰撞引怒火6打1！法滑雪勝地爆鬥毆 暴力過程智慧眼鏡全錄下

法國阿爾卑斯山知名滑雪勝地瓦托朗（Val Thorens）日前爆發一起嚴重鬥毆事件，一名滑雪者與多名滑雪板玩家在雪道上因碰撞意外而大打出手，整起暴力衝突被一名遊客透過智慧眼鏡全程記錄下來。

法國滑雪勝地爆發暴力衝突。（示意圖／PIXABAY）

一名32歲遊客維托（Renan Vitor）當時正巧戴著雷朋智慧眼鏡（Ray-Ban Meta），把這段暴力過程全都拍了下來。根據維托的說法，事件起因是一名滑雪客意外撞上一名滑雪板玩家，隨後引發滑雪板玩家友人的激烈反應。影片顯示，該名滑雪客手持一根斷裂的滑雪杖，與一群人發生激烈口角。

維托表示，「一開始我簡直不敢相信眼前發生的事情」。影片接著記錄到一名滑雪板玩家追趕滑雪客並踢向他，隨後另一人衝向前猛力揮拳擊中滑雪客臉部，把他擊倒在雪地上。

維托描述，事態迅速惡化，共有6名男子追趕並多次攻擊那名滑雪客，而該滑雪客則拚命閃避他們的攻擊。「我嘗試脫下滑雪板去介入，但當時情況太危險了」。

這起事件發生在法國境內最受歡迎的滑雪度假村之一，瓦托朗滑雪場以其廣闊的雪道和壯觀的高山景觀聞名，每年吸引大量滑雪愛好者前往。目前尚未有官方消息說明事後是否有人受傷或被逮捕。

