影／社頭農遊季熱鬧登場 番石榴評鑑展現中部農產實力

114年社頭農遊季-中部地區番石榴評鑑暨產業推廣活動於今日在社頭鄉農會廣場舉行。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年社頭農遊季-中部地區番石榴評鑑暨產業推廣活動於今（15）日在社頭鄉農會廣場舉行，社頭農會致力於服務在地農民，在三長的領導下，各部門業績斐然。農會除了每年經營番石榴優質集團產區及舉辦講習會與競賽，不斷提升番石榴之品質，且將鄉內所盛產的桂圓肉、龍眼蜜、芭樂、良質濁水米等農特產品，開發為特有的伴手禮盒，行銷全國，並以富貴良緣禮盒、富桂圓滿禮盒及芭樂鮮果禮盒榮獲農業部農漁會百大精品。

彰化縣是農業大縣，社頭鄉是本縣番石榴的重要產區，為了更加精進縣內特色農產品的品質，社頭鄉農會每年都會舉辦「中部地區優質番石榴果品評鑑競賽」，本(114)年度評鑑競賽於11月15日辦理完竣，來自彰化縣及南投縣等15個鄉鎮共計99組具有三章一Q的農友所生產白肉番石榴進行評選，由臺中區農業改良場蕭政弘副場長及農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所謝鴻業博士領軍的專業團隊進行評審，最終評選出冠軍1位，亞軍2位、季軍3位及優勝8位。

社頭鄉農會每年都會舉辦「中部地區優質番石榴果品評鑑競賽」，本(114)年度評鑑競賽於11月15日辦理完竣，最終評選出冠軍1位，亞軍2位、季軍3位及優勝8位。

除了番石榴以外，桂圓也是社頭鄉內另一重要的農特產品，為提升彰化縣龍眼品質及提高附加價值，農會積極推廣古法烘焙龍眼製成桂圓，並持續辦理縣內桂圓評鑑競賽，本(114)年度評鑑競賽於10月4日辦理完竣，經過三個階段的嚴格評選後，最終評選出冠軍1位，亞軍2位、季軍3位及優勝4位，為了鼓勵農民的辛苦耕耘，也特別藉由今日活動頒發獎金及賀匾表揚取得佳績之農友。

在地農特產品免費品嘗。

114年社頭農遊季活動之一「食農教育關關活動」更是大小朋友的最愛，完成闖關即可兌換抵用券，在遊戲中學習農業知識。另有「親子DIY體驗」，包含「檸檬愛玉DIY」及「特色胸章彩繪製作DIY」，讓民眾透過親手體驗，感受農產品的魅力與創作樂趣。

活動現場還舉辦「青農市集」、「家政班展售會」、及「在地社團表演」等系列活動來展現社頭產業的軟實力，現場也提供「在地農特產品免費品嘗」，包括香甜芭樂、清爽芭樂汁、鮮蔬手卷、特製的芭樂冰淇淋等多樣農產風味通通免費享用，並搭配「國產肉品推廣暨在地風味餐品嘗」，讓參加民眾大快朵頤。

社頭鄉農會總幹事蕭良珍表示，社頭是中部著名的番石榴產區，在現任鄉長蕭浚二擔任農會總幹事時就積極輔導農友的技術精進、產期調節、產業升級才有今日芭樂品質優良、風味獨特的名號。在去年更與公所極力輔導推動成立彰化縣社頭鄉八卦山脈休閒農業區，帶動地方農業轉型升級，讓農業結合休閒觀光，持續推廣在地農產讓更多人看見社頭的農業特色與用心

蕭良珍說，今天這場活動只是前哨站，農會也將與公所、鄉民代表會聯合邀請全國民眾於12月12日至14日一起來到「社頭織襪芭樂觀光節」體驗農村樂活與在地美味的樂趣。