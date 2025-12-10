影／神七夢幻合體！AKB48 20周年公演掀回憶殺 阿部瑪利亞驚喜重返偶像舞台





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

日本國民女團 AKB48 上週在東京武道館舉行20周年紀念演唱會，包括「不動 Center」前田敦子、大島優子、高橋南、板野友美等初代「神七」人氣成員也驚喜回歸，帶來《Heavy Rotation》、《戀愛幸運餅乾》等一首首經典曲目，讓全網掀起一陣回憶殺。而如今平均年齡已經35歲的她們，也跟後輩一同表演2021年高難度神曲《根も葉もRumor》被網友笑稱是「大型虐待老人現場」。

前田敦子、大島優子等​​​​多位初代「神七」成員攜手 AKB48 現役成員夢幻同台。（圖／IG：akb48）

除此之外，2019年自 AKB48 畢業、目前活躍於台灣綜藝圈的阿部瑪利亞，也在這次 20 周年舞台上震撼回歸，讓粉絲直呼超感動。她也在社群感性發文表示：「身為AKB48的畢業生真的很驕傲、之後也繼續努力爹斯」本次唯一缺席的「神七」成員渡邊麻友，2017年自AKB48正式畢業，2020 年則因健康因素全面退出演藝圈。

阿部瑪利亞2018年移籍台灣 AKB48 Team TP ，2019年畢業後持續在台發展。左為成員林于馨。（圖／IG：_abedesu ​）

阿部瑪利亞特地為 AKB48 20周年重返偶像舞台。（圖／IG：_abedesu）





