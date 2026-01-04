影／神預言！祕魯薩滿祈求「川普除掉馬杜洛」 5天後竟成真

國際中心／李紹宏報導

南美洲秘魯一群薩滿在2025年底進行傳統預言時，才大膽預測委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）將於2026年被美國總統川普「除掉」；隨著美軍在1月3日發動突襲並成功逮捕馬杜洛，這番預測僅過5天，便化為現實。

委內瑞拉總統馬杜洛（右）「雙手上銬」狼狽照曝光。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

綜合《路透社》等外媒報導，去年12月29日，秘魯薩滿於首都利馬（Lima）海灘舉行年度預言儀式。當時薩滿對著群眾宣告，2026年委內瑞拉將爆發嚴重的政治衝突，並強調這是一場馬杜洛與川普之間的正面對決。巫師們在儀式中祈求馬杜洛下台，並預言美國總統川普將成為終結馬杜洛長期執政的關鍵人物。

這群薩滿中，其中一名西蒙（Ana María Simeón）當時明確指出「我們祈禱馬杜洛下台，希望美國總統川普能夠把他除掉。我們預見到，明年這將會發生」。對比5天後美軍的閃電空襲，預言的時間點與主要角色完全命中。

唯一與現實不符的部分，是薩滿們原先認為馬杜洛將成功逃亡海外、不會被抓獲，沒想到美軍的行動快如閃電，讓馬杜洛在睡夢中便束手就擒，直接送往美國受審。

根據美方透露，這場代號縝密的軍事行動，川普早已籌畫許久。1月3日行動當天，川普於白宮全程觀看美軍突襲馬杜洛官邸的實況，事後他對美軍展現出的暴力程度與神速反應感到驚嘆，甚至以「在看電視節目」來形容過程。川普對外強調，世界上沒有其他國家能像美國這樣，如此精準且快速地瓦解非法政權。

事實上，馬杜洛長期被川普政府視為非法領袖，並指控其領導「太陽集團」向美國運送數百噸毒品。這場逮捕行動不僅是為履行巫師口中的「更換政權」，更是針對馬杜洛自2000年以來涉及毒品恐怖主義與走私古柯鹼等罪名的法律清算。馬杜洛夫婦被捕後，隨即被押解至紐約布魯克林的大都會拘留中心（MDC Brooklyn），預計明（5）日將首次出庭。

