(影) 禁炸能源 俄軍改轟交通命脈! 烏礦工巴士遭炸15死 婦產醫院也被襲擊

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基在 30 日晚間的視訊演說中表示，俄羅斯在暫停攻擊烏克蘭能源設施期間，已將軍事行動重點轉向後勤設施，特別是鐵路樞紐。他呼籲俄烏舉行總統級會談，以解決領土問題。





烏克蘭 TCH 電視台 1 月 31 日報導，30 日早上，第聶伯羅彼得羅夫斯克州的烏克蘭國家鐵路列車遭到俄軍無人機襲擊與轟炸。烏克蘭總理斯維裡堅科譴責這一行為為針對民用基礎設施與民眾的「恐怖攻擊」。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫此前表示，應美國總統川普要求，俄方同意在 1 日前暫停對烏克蘭能源設施的打擊，以為談判創造條件。

此外，烏克蘭《歐洲真理報》1 日報導，澤連斯基在 X 上透露，下一場俄美烏三方會談將於 4 日至 5 日在阿聯酋阿布達比舉行。他表示，「烏克蘭已準備好進行實質對話，目標是實現真正和公正地結束戰爭。」





車諾比核電站。 圖：翻攝自軍哥漫談





在衝突方面，頓內茨克州特爾諾夫卡市發生悲劇，一輛載有礦工的公交車遭俄軍轟炸，造成 15 人死亡、7 人受傷。據報導，這些礦工多來自頓巴斯地區，在 1986 年車諾比核事故後，曾被徵召進行高風險隧道開挖工作，長期面臨極高溫與輻射危險。





烏克蘭駐北約代表團 1 日表示，札波羅熱的一家婦產科醫院遭俄軍無人機襲擊，至少 6 人受傷，數小時後醫院再次遭攻擊，另有至少 3 人受傷，包括一名四歲男童。醫院本應是保護生命的地方，但俄軍卻將其作為攻擊目標。烏方呼籲國際社會加強對烏克蘭防空與軍事支持，並對俄羅斯施加實質壓力，以保護平民安全。

