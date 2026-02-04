(影) 福利來了！蘇巧慧拋政見：0–6歲免醫療部分負擔、假牙補助5萬

[Newtalk新聞] 農曆年節將近，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（4）日發布福利政見影片，聚焦「幼老福利」，一次提出涵蓋育兒與長照的「六大福利政見」，盼減輕家庭照顧壓力，讓市民「老幼都顧好、家庭少煩惱」。





蘇巧慧提出的六大福利政見包括：「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診與住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒與輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」。

蘇巧慧表示，新北市是全國人口最多的城市，許多家庭來自不同地方，在此落地生根，「減輕家庭負擔，是作為新北市長最重要的事」。她承諾，若當選市長，除了讓公立國中小學童營養午餐全面免費，也將持續與團膳業者、家長會合作，提升營養午餐品質、強化供餐系統，讓孩子吃得健康，也讓家長更安心。





身為兩個孩子的母親，蘇巧慧指出，她深刻理解育兒過程中的焦慮與壓力，尤其孩子生病時，醫療費用往往成為家庭沉重負擔。因此，她提出新北市零到六歲孩童「免門診與住院部分負擔」，並規劃「腸病毒與輪狀病毒疫苗免費接種」，同時提供早產兒家庭三萬元照顧津貼，讓育兒家庭在關鍵時刻獲得即時支持。她強調，要成為新北家長最堅強的後盾，陪伴孩子平安健康成長。





在銀髮福利方面，蘇巧慧同步提出兩項政策，協助減輕青壯世代的照顧壓力。第一項為「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，她指出，不少長輩因假牙費用高昂而延誤治療，長期下來影響飲食與健康，市府應主動補助，讓長輩不再因經濟因素犧牲生活品質。





另一項則是將敬老卡點數提高至一千點，並將使用效期由每月延長為一年，剩餘點數不再月月歸零。蘇巧慧表示，這是許多長輩長期反映的期待，希望使用時間與方式更具彈性。她指出，未來將研議擴大敬老卡使用範圍，不僅能搭車、運動，也能融入日常休閒娛樂，鼓勵長輩走出戶外，享受更豐富的樂齡生活，同時帶動新北各地商圈發展。





蘇巧慧強調，這次提出的六大福利政見，是為了讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰。她回顧自己過去在國會，曾與中央政府推動班班有冷氣、公托與準公托補助、私立大學學雜費減免，以及住宿型長照機構補助等政策，證明具備資源整合與執行能力，未來將把這套成功經驗帶進新北市府。





蘇巧慧指出，「溫暖、創新，會做事」是她此次選舉的主軸，選在農曆年前公布首波福利政見，正是要展現對城市治理「有備而來」的決心。她表示，這六大福利政見只是第一波，未來將持續提出支持產業、鼓勵創業、促進就業等更全面的政策藍圖，讓市民看見新北市的未來方向。

