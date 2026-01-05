（影）福建年輕女網紅疑受傷流落柬埔寨街頭 家屬證實失聯已報警

[Newtalk新聞] 近日中國網路平台中多則貼文指出，一名福建籍年輕女網紅疑似在柬埔寨街頭流浪，腿部受傷、神情憔悴，引起外界關注。據相關畫面顯示，該名女子於去年 12 月 26 日出現在柬埔寨西港一間飯店附近，身旁並無同行者，手中還持有疑似醫療檢查的影像資料。





據《極目新聞》報導，網傳資訊指出，該名女子為中國籍，護照資料顯示其戶籍來自福建，姓名為吳姓女子。其短影音平台帳號擁有約 2.4 萬名追蹤者，帳號 IP 位置顯示在柬埔寨，最後一次更新影片時間為 2025 年 12 月 6 日。

廣告 廣告





據報導，《極目新聞》記者聯繫到吳姓女子同村村民，對方證實，她為福建南平市建甌市人，年約 20 歲，目前尚未返國。隨後，記者也聯繫到其父親吳先生，並證實網路流傳的照片、護照資訊及短影音帳號皆為女兒本人，也坦言自去年 12 月 26 日後，家屬便與女兒失去聯繫，已向當地警方報案。





吳先生指出，女兒中學畢業後即外出工作，曾對家人表示在浙江上班，但期間仍頻繁向家中要錢，累計已轉帳超過 8 萬元人民幣。2025 年 11 月前後，家中停止金錢支援，但雙方仍保持聯繫。直到去年 12 月 26 日，女兒突然聯絡家中稱腿部出現問題、需要醫療費用，家屬隨即再轉帳 2,200 元人民幣。





吳先生透露，同日家人朋友在網路平台看到女兒疑似流落街頭的照片，之後便再也無法聯繫上她，報警後才得知女兒早在 2025 年 4 月已出境前往柬埔寨，讓家屬相當震驚與擔憂。





轄區派出所相關人員則向《極目新聞》表示，警方已接獲家屬通報，但因案件涉及境外事務，已超出基層派出所處理範圍，建議家屬向出入境管理部門及中國駐外使領館尋求協助。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）馬杜洛被捕前一天才會面 傳中國特使團倉皇落跑 俄國的「他」也倒楣....

中媒睜眼說瞎話! 馬杜洛被捕民眾上街慶祝竟被說成反美 中網站「404」相關貼文