影/福建艦首實兵訓練曝殲-15DT彈射 「航母五件套」秀戰力
大陸首艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」日前才正式服役，入列後隨即完成首次海上實兵訓練，官方更曝光艦載機「殲-15DT」完成彈射起飛和著艦訓練畫面。軍事專家表示，這顯示福建艦的「航母五件套」已正式發揮作用並進入訓練演練階段，其在制空、制海、對陸打擊、偵察預警、電子對抗以及反潛等多方面的綜合作戰能力已初步形成。
據微信公眾號「人民海軍」18日發布消息，解放軍海軍福建艦航母編隊組織海上多科目訓練，這是福建艦入列後首次海上實兵訓練。值得一提的是，此消息發布距離福建艦入列不到兩週時間，福建號入列授旗儀式於5日舉行。許多網友對此表示，「交付即形成戰鬥力」。
《央視新聞》發布的消息中特別提及，此次福建艦航母編隊開展海上訓練，是根據工作計畫作出的正常安排，旨在檢驗部隊訓練成效，提高維護國家主權、安全和發展利益的能力。
任務期間，由福建艦、延安艦、通遼艦等多艘艦艇組成的航母編隊，先後開展了編隊航行、艦機聯合搜救、艦載機起降等多個科目訓練。在艦機聯合搜救科目中，編隊指揮所下達處置特情後，艦機海空聯動、協同配合，快速完成救援任務，推動編隊艦載機特情處置和搜救兵力轉進流程完善優化，強化了編隊應急情況處置能力。
消息還表示，殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機在福建艦陸續完成了多架次彈射起飛和著艦訓練，有效檢驗了福建艦電磁彈射、回收和甲板作業能力，艦機適配性得到進一步驗證。
大陸軍事專家張軍社接受《環球時報》記者採訪時表示，福建艦剛一入列便展開實兵訓練，充分說明福建艦入列即形成戰鬥力。他介紹，福建艦首次實兵訓練主要有三方面能力檢驗。首先，艦機適配性得到充分檢驗。「航母與艦載機之間的適配性至關重要，福建艦的電磁彈射系統工作正常，包括殲-35、殲-15T以及空警-600等艦載機完成多架次彈射起飛和著艦訓練，這表明航母與艦載機適配性強。」
其次，艦機聯合搜救科目的實施則檢驗了航母編隊的編成與聯合行動能力。「這是帶有實戰背景的搜救演練，可以檢驗和完善航母編隊作戰指揮與協同機制，確保各艦艇和艦載機在海上行動中能夠高效配合。」張軍社說。
第三，多型艦載機彈射能力的檢驗。福建艦此次實戰訓練中彈射的機型豐富多元，包括殲-35第五代戰鬥機、殲-15T重型戰鬥機、殲-15DT電子戰飛機以及空警-600預警機等多型艦載機。「彈射機型多樣化凸顯作戰優勢。這表明航母電磁彈射系統性能優異，更意味著航母編隊不僅依靠先進戰鬥機進行遠海攻防作戰，還擁有強大的電子對抗能力，綜合作戰能力突出。」張軍社表示。
9月22日，大陸海軍曾宣布，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，已於此前成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。而此次艦載機在福建艦彈射起飛和著艦訓練中首次出現了殲-15DT，這是最新被曝光在福建艦上完成彈射起飛和著艦訓練的戰機。
張軍社介紹，殲-15DT屬於彈射型艦載電子戰飛機，它能夠在航母上順利完成彈射起飛與回收操作。「這一能力意義重大，一方面，它可為殲-35、殲-15T等戰鬥機保駕護航，提供電子支援。在複雜電磁環境下，通過實施有效的電子干擾、壓制等手段，削弱敵方防空和電子設備的作戰效能，為己方戰鬥機創造有利的作戰條件。」
張軍社進一步分析，「殲15-DT在福建艦完成電子電磁彈射起飛和著艦訓練，說明『航母五件套』已全部裝備在福建艦上，並開始發揮作用。福建艦在制空、制海、對陸打擊、偵察預警、電子對抗以及反潛等多方面的綜合作戰能力已經初步形成。」
據介紹，「航母五件套」由隱形艦載戰鬥機、多用途重型彈射艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機構成。「航母五件套」的配齊可以讓航母戰鬥力發揮出最大戰力。
「福建艦『交付即形成戰鬥力』，入列不久即開展實戰訓練進一步驗證了軍迷們的這一說法。這也表明，如有需要，福建艦編隊可隨時投入實戰，堅決維護國家主權、安全和發展利益，這無疑會對個別對中國圖謀不軌的國家形成強大震懾。」張軍社說。
