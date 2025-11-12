(影) 福特號航母壓境加勒比海！委軍急演習「打游擊戰」還分發20多年前武器

[Newtalk新聞] 美國在加勒比海，針對委內瑞拉的軍事威脅，近期又加上了更高的注額。據《英國廣播公司》（BBC）報導，世界上最大的航空母艦——傑拉德．R．福特號（USS Gerald R. Ford, CVN-78）與其打擊群已抵達加勒比海，這意味著美國於加勒比海的動員強度再創紀錄。





福特號航母在東大西洋。圖：翻攝自 X《 U.S. Naval Institute 》





美國海軍表示，該打擊群於昨日（11）進入目標海域，福特號本身即搭載 4,000 餘名水手、數十架戰鬥機，更不要說打擊群的各式導彈與輔助武器，對委內瑞拉乃至大多數國家來說，都是無比巨大的威脅。五角大樓發言人肖恩．帕內爾 （Sean Parnell）表示，該舉措將增強美國偵查、監控和破壞危及美國國土安全和繁榮行動的能力，有助於打擊毒品販運和跨國犯罪組織。

截至今日，美國以「打擊毒販」的名義已進行了 19 次打擊，造成 76 人死亡。《半島電視台》表示對委內瑞拉的入侵可能違反國際法，據數據分析公司 YouGov 調查顯示，約 47% 美國民眾反對陸地入侵。





美軍在加勒比海國際水域持續「獵殺」運毒船。 圖：截取「X」@SecWar





委內瑞拉方面，總統馬杜洛依然表示著抵抗決心，哪怕這是一場大衛對歌利亞般的戰爭。委內瑞拉國防部長弗拉迪米爾．洛佩茲（Vladimir Padrino López）於昨日（11）發表聲明，將大規模動員地面、空中、海軍和導彈部隊，以及警察、民兵與公民部隊參與。演習項目包括打游擊戰和武器分散配置。





即便真的有決心，委內瑞拉的抵抗也絕不樂觀。據 X 帳號《NEXTA》表示，委內瑞拉軍隊使用的多半是世紀初從俄羅斯購買的過時裝備，更不要說民兵性質的自衛隊了，目前馬杜洛向俄羅斯請求新的採購，也未獲積極回應。

