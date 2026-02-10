影／福興鄉大興國小旁自然遊戲場開工動土 打造城市中的飛行探索樂園

▲彰化縣福興鄉大興國小旁自然遊戲場建置計畫開工動土。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府推動共融休憩場域再添一處，縣長王惠美今（10）日前往福興鄉主持大興國小旁「自然遊戲場建置計畫」動土典禮，工程斥資2,800萬元、工期240日曆天，結合在地飛行場與防空設施等歷史元素，以「飛行探索樂園」為主題，規劃多元遊具與體健設施，並串聯校園通學與戶外生態教育，打造兼具遊憩、學習與環境共融的特色場域。

王惠美表示，大興國小旁的自然遊戲場，融入飛機及砲塔意象，規劃一座雙層「砲台遊戲塔」，結合飛行滑場，提供具攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯的多元遊戲體驗。並新建一座多功能的飛機造型遊具，規劃有飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊遙遙樂遊具，同時建置飛行哨所解說亭及林間體健區等休憩體健設施。本案工程位於縣有土地，感謝校長願意提供4,000平方公尺多的土地，也感謝公所及社區的認養。除興建遊戲場外，對面也將新建外埔社區活動中心，未來將能成為提供孩童遊憩、鄉親運動休閒及與環境共融的遊憩場域。

廣告 廣告

▲自然遊戲場建置計畫動土典禮合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，彰化縣目前有16座共融式特色公園，本案整合校園通學廊道及戶外生態教學需求。保留獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，提供孩子豐富的探索環境。希望孩子走出戶外，在美好的大自然環境中快樂成長。

▲彰化縣政府以「飛行探索樂園」為主題，打造具特色的共融遊戲場及休憩場域。（完工模擬圖／彰化縣政府提供）

縣議員凃淑媚代表致詞表示，感謝王縣長縣府團隊的用心，福興鄉除了是乳牛的故鄉，以往也是彰化飛行場防空塔的基地所在，融入在地防空塔的歷史與文化，打造飛行遊戲場，讓大人、小孩可以運動及遊憩，培養親子關係。縣議會也會大力支持縣長對地方的建設，希望工程如期如質、順利完工。

福興鄉長蔣煙燈表示，這塊土地原本是自然生態狀態，且蚊蟲很多，感謝王縣長及議員的支持，整治這塊土地，成為可以運動遊憩的遊戲場，也成為東福興的一個亮點。東福興是早期的飛行場，這次將飛行場的文化意象融入建設裡面，期待早日完工讓鄉親們一起使用。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，福興鄉外埔村、番婆村轄內有「原彰化飛行場防空塔」的歷史建築，縣府以「飛行探索樂園」為主題，打造具特色的共融遊戲場及休憩場域。縣府近年積極推動「一鄉鎮一特色公園」，已陸續完成超過16座共融式特色公園，未來將持續新增，以實際行動實現「美好彰化 希望城市」的願景。