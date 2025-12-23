影／秀傳耶誕圓夢計劃20周年 攜手社會各界傳遞愛與希望

▲秀傳醫療體系自2006年發起「秀傳耶誕圓夢計劃」，今年邁入第20年，今日舉辦圓夢送禮物活動及「20週年特展」，回顧歷年成果與公益足跡。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】秀傳醫療體系自2006年發起「秀傳耶誕圓夢計劃」，今年邁入第20年，今（23）日舉辦圓夢送禮物活動及「20週年特展」，回顧歷年成果與公益足跡。今年在社會大眾及企業團體支持下，成功點亮1,220份耶誕心願，為22家受贈單位弱勢與身障朋友帶來溫暖。台鋼雄鷹球星劉時豪和樂天桃猿投手呂詠臻特別出席力挺，向捐贈者致謝並與孩子互動，一同見證愛心延續。

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，「秀傳耶誕圓夢計劃」20年來累計送出21,130份禮物，這份持續的公益行動，不僅完成孩子的心願，更讓他們感受被支持、被肯定的力量，提升面對生活挑戰的勇氣與信心。錫卿基金會副執行長楊晴瑄分享，每一次親送禮物時看見孩子的笑容，都是團隊持續推動公益的重要動力。

▲今年在社會大眾及企業團體支持下，成功點亮1,220份耶誕心願，為22家受贈單位弱勢與身障朋友帶來溫暖。（記者林明佑攝）

今年的圓夢活動獲得企業及社會團體踴躍響應。全聯實業股份有限公司（大全聯、全電商）協助捐贈者透過網購物流送出愛心禮物，也幫忙收件，並在官網設置活動專頁公告周知。還有翔生資訊公司，多年來免費協助設置活動網站，包含線上認養流程及系統優化，促成愛心順利傳遞。

▲秀傳醫療體系自2006年發起「秀傳耶誕圓夢計劃」，今年邁入第20年。（記者林明佑攝）

另外，彰化縣成功國際獅子會也長期認養心願禮物與協助收件作業，在秀傳總裁夫人陳雪芹的引薦下，匯集善意資源持續投入；海龍離岸風電是第四度參加，以行動落實企業社會責任；天峰慈善會則於今年首次加入，除認養禮物外，更幫忙將禮物送至受贈單位，為孩子帶來祝福。

來自聖家啟智中心的5歲慢飛天使小雨，因發展遲緩需接受早療，家境困難讓她難以擁有玩具，今年如願收到「有聲甜甜圈商店遊戲組」，在遊戲中練習語言、建立自信。喜樂保育院地板滾球國手小婷，雖因腦性麻痺需坐輪椅，仍努力成為國家代表，今年小婷開心收到耐用旅行箱，可安心攜帶 比賽裝備，減輕負擔，也讓她更勇敢逐夢。

「20週年特展」呈現自2006年秀傳黃明和總裁發起至2025年間的公益軌跡，由錫卿文教基金會、彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院與秀和基金會共同主辦的「秀傳耶誕圓夢計劃」，象徵社會各界愛心接力不間斷。秀傳醫療體系深深感謝社會各界每年踴躍參與，共同成為孩子的聖誕老人，讓小小心願得以成真，帶來愛與希望，讓夢想持續發光。