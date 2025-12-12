影／秀傳與賽紐仕醫藥簽署臨床試驗合作備忘錄 共創台灣醫療新里程

▲秀傳醫療體系陳秀珠營運長與賽紐仕醫藥亞太區主管Serena Chan簽署合作備忘錄。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣醫療產業迎來重大突破！秀傳醫療體系與全球領先的生物製藥解決方案公司「賽紐仕醫藥(Syneos Health)」今日(12/12)宣布擴大臨床試驗合作網絡，雙方除了正式簽署合作備忘錄，並隆重舉行合作揭牌儀式。期許透過台灣賽紐仕醫藥於全球擘劃服務臨床試驗的成功經驗，特別針對彰化及台南地區積極導入臨床試驗新案執行，也為專業醫師提供發揮臨床專業研究所長的平台，以利開發最新治療技術，縮短新藥研發期程，營造病人、醫療機構與臨床試驗產業三贏局面。

加速新藥研發 秀傳醫療體系積極鏈結優秀國際臨床試驗產業

秀傳醫療體系長期以來致力於提升臨床研究的能力與治療服務品質，已成為國內大型臨床試驗研究與執行單位之一，在體系領導高層的全面支持下，已成立臨床試驗中心、臨床研究與試驗資源辦公室、人體試驗委員會，更領先成立試驗研究受試者保護中心，確保受試者在參與新藥臨床試驗過程可得到最完善的保護。

▲雙方除了正式簽署合作備忘錄合影。（記者林明佑翻攝）

為加強醫院在臨床試驗領域的發展，秀傳醫療體系已與多家國際知名藥廠或相關產業建立臨床試驗夥伴關係，包括賽紐仕醫藥(在全球擁有開發與商業化治療方法經驗的生物製藥解決方案領導者)。透過此次合作，秀傳醫療體系正式成為 Syneos Health Catalyst Trusted Partners 計畫的一員，加入一個與 Syneos Health 臨床研究策略一致的高效試驗中心網絡。雙方攜手在支持台灣臨床研究生態系中扮演關鍵角色，此次合作標誌著推進研究並改善區域病人治療成果的重要里程碑。

▲秀傳醫療體系與全球領先的生物製藥解決方案公司「賽紐仕醫藥(Syneos Health)」合作揭牌儀式。（記者林明佑翻攝）

秀傳醫療體系營運長陳秀珠博士表示：「未來將與台灣賽紐仕醫藥在現有進行中之頭頸癌、周邊T細胞淋巴瘤、骨髓增生異常症候群、非鱗狀非小細胞肺癌等臨床試驗新案中力求品質精進，也欽佩賽紐仕醫藥透過超過2,700項臨床試驗，全球觸及345,000名以上病人，並擴大人工智慧與病人納入標準，確保適當病人族群在臨床研究中獲得良好受試者樣本，執行品質屢獲國際肯定。藉由本次合作，感謝台灣賽紐仕醫藥願意支持秀傳醫療體系，聚焦臨床試驗的專業發展，更珍惜成為臨床試驗合作網絡(Network)的機會，秀傳醫療體系也主動提供學有專精的試驗主持醫師人力資源，預期可在不同適應症領域的臨床試驗案積極參與，造福需求大眾。」

賽紐仕醫藥亞太區主管暨東南亞與台灣總經理Serena Chan也表示：「很榮幸與秀傳醫療體系攜手成為臨床試驗合作夥伴的機會，賽紐仕醫藥不僅在台灣也在全球遵守服務客戶宗旨、支持病人及強化醫療生態系統的新標準。我們目前所取得的進展不僅回應當今快速演變世界中的挑戰，也協助塑造未來的發展，供臨床開發服務。相信此次與秀傳醫療體系的合作，將有助於推動新藥的開發與應用，為病人爭取更多治療機會。」