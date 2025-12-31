影/秘魯馬丘比丘驚傳重大事故！2列火車對撞 釀1死數十傷

秘魯著名考古遺址馬丘比丘驚傳重大鐵路事故。當地時間31日，馬丘比丘發生列車對撞事故，造成其中一列火車的駕駛死亡、數十人受傷。

秘魯知名觀光地馬丘比丘發生火車對撞意外。（圖／美聯社）

據半島電視台等外媒報導，秘魯鐵路機構「跨安第斯鐵路公司」（Ferrocarril Transandino）表示，事故發生在午餐時間左右，連接奧揚泰坦博鎮（Ollantaytambo）與馬丘比丘的單軌鐵道上兩列火車發生碰撞。

一名衛生官員透露，約有20人傷勢相對嚴重。事故發生後不久，社群媒體上出現的影像顯示，兩輛嚴重損毀的火車在軌道上面對面相撞，現場玻璃碎片散落一地，傷患在鐵軌旁接受治療。

由於事故地點位於偏遠的安第斯山區，交通不便，當局緊急派遣12輛救護車和醫護人員趕赴現場救援，目前事故原因尚未明朗。

馬丘比丘自1983年被聯合國教科文組織列為世界遺產，根據外貿暨觀光部統計，平均每天接待約4500名遊客，其中許多為外國觀光客，但大多數觀光客需要搭乘火車和巴士才能抵達這座位於安第斯山脈高處的歷史遺址。

