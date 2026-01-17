影／移民局人員又執法失當！男遭壓制、臉被膝蓋多次重擊

美國移民海關執法局人員，又傳出執法過當的事件。（示意圖／Pexels）





美國移民海關執法局人員，又傳出執法過當的事件！有民眾拍下，5名執法人員將男子壓制在地，過程中有人用膝蓋多次猛力撞擊男子的臉部。目擊民眾出聲制止，男子被壓制，不停哀號，滿臉傷痕累累。

民眾聽到男子痛苦的哀嚎聲，拿著手機衝上前，要拍下執法人員的暴行。

五名聯邦邊境巡邏隊的執法人員不明原因就把男子壓制在地，過程中男子不停呼喊、掙扎，這時其中一名執法人員竟用膝蓋重擊男子，目擊民眾馬上大聲制止。

目擊民眾：「嘿，不要用膝蓋撞他的臉，這是他的臉，停下來。」

看到有人拍攝，執法人員立刻上前阻擋。這起疑似執法過當的事件，同樣發生在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市。先前才有女子遭移民局探員槍擊身亡，如今又被目擊，男子遭執法人員壓制，還用膝蓋重擊至少五次。

據媒體報導，遭壓制的男子叫胡安卡洛斯，他滿臉傷痕的畫面也在社群上瘋傳。

記者vs.白宮發言人李威特：「古德是因為什麼原因被擊斃的？（所以你是帶有偏見、左派觀點的記者。像你這樣的記者真可恥，你們的觀點扭曲、偏見，卻還假裝自己是正派記者）。」

對於記者質疑，先前遭擊斃的古德是否死於執法失當，白宮發言人李威特竟動怒，當場怒嗆記者。白宮積極為執法的合法性護航，但民怨四起，恐怕也是難以掩蓋的事實。

