影》稀客「冠鷿鷈」現蹤台東 縣府籲SUP玩家改往活水湖

稀有過境冬候鳥「冠鷿鷈」近日現身台東卑南溪口，鳥友驚喜。（蔡旻妤攝）

台東鳥友圈近期傳出驚喜，稀有過境冬候鳥「冠鷿鷈」現身卑南溪口右岸的河口生態觀測池。由於這群嬌客對人為干擾極度敏感，台東縣政府緊急呼籲，請愛好SUP、滑水等水域活動的民眾，暫時避開此敏感區，將活動轉往設施完善的「活水湖」，以實際行動守護這群國家級溼地的珍稀賓客。

冠鷿鷈在台灣屬於稀有的冬候鳥，以其優雅的姿態與獨特的繁殖羽為人所知 。牠們擁有細長的頸部與明顯的深色冠羽，最著名的特徵是求偶時會進行如同跳舞般的「企鵝式」水面禮儀。冠鷿鷈擅長潛水捕魚，對棲地環境的純淨度與人為干擾極為敏感，一旦感受到威脅或頻繁的聲響動態，極容易受驚提前飛離，甚至導致其無法正常覓食與休憩。

台東縣府表示，目前觀察到牠們停棲於鄰近台東大堤觀景台的南側湖區，該處屬於卑南溪口國家級溼地，也是候鳥重要的覓食與休憩地。近期偶有民眾從事SUP、滑水等水上活動，雖屬正當休閒行為，但相關水上活動所產生的動態、聲響及接近距離，可能影響冠鷿鷈正常停棲與覓食，呼籲玩家改往環境更安全的活水湖，共同達成人鳥和諧共存的永續目標。

