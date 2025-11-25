影/稱2026藍營不是沒風險 蔡正元點名4縣市：換新人地方不能大意

距離2026九合一選舉僅剩1年時間，其中縣市長部分，民進黨選對會日前已先後提名台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣的人選，另外新北市長部分，也確定徵召立委蘇巧慧。至於國民黨方面，縣市長是否要藍白合，各界都在關注，對此，前立委蔡正元提醒，國民黨不是沒風險，尤其要換新人的地方不能大意，特別他點名嘉義市和宜蘭縣，另外還有雲林縣和彰化縣，只要是換新人的地方也不能大意。

對於2026九合一選舉縣市長的部分，前立委蔡正元提醒國民黨不是沒風險。（圖／中天新聞）

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，雙方除了就國政議題交換意見外，也對於明年九合一選舉是否藍白合，也都保持正面態度。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍20日表示，藍白合經過大罷免已建立成功的例子，2024年的破局是一個很痛苦的經驗，記取這個經驗，兩位主席都已經很坦誠相見，多數主流民意也希望是藍白合。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

只不過，民眾黨立院黨團主任陳智菡24日接受媒體專訪時指出，民眾黨對與國民黨的合作保持開放態度，但前提是不會放棄自家執政的可能性。她強調合作不等於完全接受國民黨條件，民眾黨仍有自己的評估與底氣，有意與國民黨討論地方選舉合作模式，但不代表會讓出所有競爭地區。

對此，蔡正元今（25）日在中天新聞政論節目《鄭亦真辣晚報》指出，其實只要2026選舉的基礎打好，2028機會就很大，不過國民黨在2026也不是沒有風險，特別是宜蘭縣和嘉義市。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／中天新聞）

此外，蔡正元也提醒雲林縣和彰化縣，強調只要是換新人的地方也不能大意，還有上次丟掉的澎湖縣，這次也應該想辦法奪回來。至於目前國民黨執政，要爭取連任的縣市，也都不可掉以輕心，尤其若是贏得都會卻丟了地方，民進黨就會採取「鄉村包圍都市」，那這樣總統大選要怎麼選？蔡正元也直言，黨內有人在地方擔任行政首，可以獲得資源、「是很好的」。

