(影)空中驚險！埔里飛行傘相撞墜林 2傘友掛樹脫困疑誤判路線釀禍

[Newtalk新聞] 南投埔里「虎頭山」是中部知名的飛行傘基地，每逢秋冬氣流穩定時更是體驗熱點。不過昨日卻傳出驚險意外，兩名飛行傘玩家在半空中發生碰撞，傘具交纏後即墜落樹林，所幸2人均無大礙。





近日位於南投縣埔里的虎頭山飛行傘基地，傳出意外事故。有民眾拍下事發畫面上傳臉書。影片中可見一具黃色與一具紅色飛行傘在空中飛行，由於雙方過於靠近發生碰撞，傘具糾纏後，瞬間墜落下方林中，驚險畫面引發網友熱議。不少人直呼「看了心臟都停了一拍」。

南投縣教育處表示，2名飛行傘玩家都擁有執照，其中一人更是教練級玩家，當時疑似是香港籍玩家誤判路線才導致相撞意外，所幸2人均無大礙。





另依《無動力飛行運動及其經營管理辦法》第11條，若飛行運動發生重傷、失蹤或死亡事故，業者應在事故發生後3小時內，向事故發生地之直轄市、縣(市)主管機關通報。不過昨日情況非重大意外事故，業者不一定要進行通報，但縣府仍會提醒業者加強玩家放行等內部管理，並定期會同專家進行稽核。











