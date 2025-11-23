影/空勤直升機出動！伸港大浪打落2釣客命危緊急送醫
最新消息，彰化縣伸港鄉的海尾出海口，今（23日）清晨7點多，5位釣客釣魚時有2人被大浪打落海，其餘人連忙報案，60歲游姓男子當場被拉起，警消出動空勤直升機幫忙搜尋，另1位落海的61歲林男隨後也在離岸邊2公里處被救起，但林男、游男現場都已呈現無生命跡象的狀態，目前分別在彰濱秀傳醫院跟童綜合醫院被急救中，尚未脫離險境。
延伸閱讀
美崙工業區驚傳大火！濃煙狂竄駭人畫面曝
影/國3大追撞！「大小貨車打橫翻覆」釀全線封閉
影/台南新光三越「空調負載」冒白煙！緊急疏散幸無明火虛驚一場
其他人也在看
台中康復巴士需求六都最高卻車不夠 獅子會捐車救急
台中市約13.6萬名身心障礙者，台中市復康巴士一年服務趟數約90萬次，六都最高，卻僅有285輛，比新北市近500輛、台北市約328輛，明顯不足，國際獅子會300C-1區今天捐贈中市社會局一輛康復巴士，增加服務量能，讓更多人能預約到康復巴士。自由時報 ・ 1 小時前
演技派騙子? 稱電動車被鎖"借車錢" 多店家受害
中部中心 ／ 綜合報導一名男子跑到台中北屯一間車行向業者求助，表示自己的電動車被鎖住，必須回苗栗住處拿備份鑰匙，希望店家載他一程，或是借錢給他搭車回家，會馬上來還錢，老闆最後借兩千元，但隔天男子根本沒出現，才驚覺遇到詐騙。老闆氣得把過程po網，引發關注，不少店家紛紛留言，也遇過這名借錢男子，根本是慣犯。民視 ・ 1 小時前
陸配權益引關注！王世堅：核准就要當成自己人
陸配參政問題，近日引發討論。民進黨立委王世堅認為，「既來之則安之」，既然當初審核這些陸配時核准了，就要把人家當成自己人，盡量不要減損他們的權益，除非我們訂出界線，「比如講到武統，那當然是對不起的」。中天新聞網 ・ 1 天前
未保持安全距離位居國道肇事原因第一名 嚴重恐吊銷駕照
國道警方公布「十大肇事原因」的第一名是未保持安全距離，並舉例曾有一名洪姓曳引車駕駛因疑似未保持安全距離，在國道1號北向撞上前方大貨車，導致車頭撞爛、嚴重變形。中天新聞網 ・ 1 小時前
中油石化事業部舉辦壘球賽 21隊共400名好手共襄盛舉
台灣中油石化事業部於週末二日舉辦「114年中油職安盃暨高雄市第十五屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽」。比賽當天共有21個來自不同石化業者的隊伍、近四百位選手齊聚一堂。品觀點 ・ 4 小時前
彰化傳意外 2釣客落海命危送醫
彰化縣伸港鄉今天（23日）傳出2位釣客落海，其中來自台中60歲游男救起沒有意識，沒有呼吸心跳，送往彰濱秀傳醫院急救；伸港鄉61歲林姓釣客因距離外海2公里，消防局聯絡空中勤務總隊出動直昇機，目前完成吊掛暫置灘地，沒有呼吸心跳，將送往台中梧棲童綜合醫院急救。自由時報 ・ 2 小時前
彰化伸港落海意外！2釣客落水「無生命跡象」…1人不治、1人搶命中
彰化伸港鄉發生釣客落海意外，今日（23日）上午7時許，5名釣客前往頂溪埔附近的蚵道釣魚，其中2名釣客不慎落海，其餘釣客見狀立刻報案求救，但二人被救起時均無生命跡象，其中1人送醫不治，另1人仍在急救中，詳細案發原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
出發前1天扯「日本有熊」取消行程！基隆26退休族被騙97萬 連前議員都受害
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導基隆一群退休民眾慘遭旅遊詐騙，報名11月初出發的日本東北楓紅團，提前繳清團費、滿心期待出遊，卻在出發前一天被告知因「...FTNN新聞網 ・ 1 天前
伸港清晨驚魂！5人海邊釣魚突遇巨浪 2釣客落海命懸一線
據了解，當時共有5名釣客一同在蚵道上垂釣，不料突如其來的浪潮打上，導致其中2人失足跌入海中，其餘釣客見狀立即撥打119求救，消防人員抵達後迅速展開搜救，成功將其中1名釣客拉上岸，但該名男子已無呼吸心跳，現場立即施以CPR後緊急送醫搶救。至於另1名落海者因漂離位置較...CTWANT ・ 1 小時前
羽球》國高中盃團體羽球錦標賽 未來之星齊聚花蓮
114年花蓮縣太平洋全國國高中盃團體羽球錦標賽，將於11月25日至12月1日於花蓮縣立體育館舉辦，中華民國羽球協會表示，全台有250隊、共計2500名國高中青少年男女好手報名參賽。TSNA ・ 16 小時前
特殊手勢可區隔攔公車順序？業者駁台中「江湖傳說」
民眾要搭公車可以在公車亭按鈴或舉手，但有時候一次來好幾輛公車進站，不知道要怎麼對應想搭乘這條路線的民眾，台中有公司司機貼文，民眾想搭乘第一輛公車就舉右手，第二輛舉左手，第三輛就比OK，這個說法在網路引...華視 ・ 2 小時前
高國豪本季新高28分做白工！夢想家7人得分上雙斬斷攻城獅3連勝
福爾摩沙夢想家今日 (11/22) 在臺中主場迎戰新竹御嵿攻城獅，夢想家開局與攻城獅形成拉鋸，但團隊逐步靠著防守強度與外線火力拉開比分。下半場湯普金斯、馬建豪多點開花，團隊持續製造對手失誤、掌控比賽節奏。最終夢想家以 113：98 收下勝利。太報 ・ 17 小時前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 2 小時前
蔣萬安參加公益路跑 笑謝「我家老闆」救援助他游刃有餘
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑今晨於凱達格蘭大道開跑，市長蔣萬安表示，公會多年來致力公益活動，包括透過路跑捐贈150萬元幫助弱勢，透過行動為孩童發聲，以及募得17萬5000袋「熱血」，他也笑稱早上出門時，二寶、三寶吵成一團，感謝太太出手相救，讓他得以從容出席。自由時報 ・ 4 小時前
花蓮太平洋溫泉季啟動 縣府邀鏟子超人旅遊泡湯
（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮太平洋溫泉季開幕，昨晚舉辦池畔音樂會，宣告瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」年度療癒盛事啟動；縣府觀光處廣邀「鏟子超人」到花蓮多住幾晚，盼以旅遊繼續支持花蓮。中央社 ・ 2 小時前
106公里不關機！機器人 「蘇州走到上海」 破全球紀錄
「遠征A2」人形機器人創下驚人紀錄！從蘇州徒步走到上海，全程106公里、耗時56小時，成功打破金氏世界紀錄。儘管過程中面臨低溫與複雜路況等挑戰，但這台機器人憑藉先進的感應系統與「熱插拔換電」技術，完成了不關機、不間斷行走的壯舉。然而，業內人士指出，目前機器人的維修率仍超過50%，從展示階段到實際應用，仍有諸多難關有待克服。TVBS新聞網 ・ 1 天前
酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
即時中心／高睿鴻報導朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。民視 ・ 2 小時前
少了川普也無妨！ 南非首辦G20峰會 開幕後即發表領袖宣言
今年的G20峰會，在南非約翰尼斯堡登場。只是相比往年，不只俄羅斯總統普欽繼續缺席，就連美國總統川普都沒參加，結果主辦的南非總統拉馬福薩，竟然打破慣例，在G20開幕第一天，就宣布通過包含122點內容，主要是對貧困國家提供更多幫助的領袖宣言。只是阿根廷代表在會後卻說，他們沒有支持這份領袖宣言。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜 中國網友狂讚：涅槃重生
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於22日順利落幕。儘管中國官方已連續7年對金馬進行封鎖，大批中國緯來新聞網 ・ 1 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前