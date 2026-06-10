(影) 空域兩度關閉！海馬士首度西濱實彈射擊 未有漁船誤闖管制區

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[Newtalk新聞] 陸軍第十軍團今（10）日持續於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，其中最受矚目的，莫過於我國向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統，首度於西濱海岸進行實彈射擊驗證。此次共發射36枚M28縮距訓練彈，模擬戰時對北部地區敵軍高效益目標實施跨區火力支援，展現國軍快速部署、遠程打擊與跨區增援能力。





此次射擊由陸軍58砲兵指揮部執行，透過海馬士系統實施實戰化操演，驗證部隊接裝後的作戰能力。陸軍第十軍團58砲指部多管火箭連連長柯明斌上校表示，這是海馬士系統首次在大甲溪南、北岸實施實戰化射擊訓練，與去年於九鵬基地進行接裝後的實彈試射不同。

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柯明斌指出，今年演訓採取接獲命令後迅速機動至陣地的模式，並在大甲溪南岸及北岸陣地完成射擊任務，更貼近實際作戰情境。他表示，官兵均依照平時訓練及標準作業程序執行各項射擊科目，並順利完成本次驗證任務。柯明斌說，在各界媒體及國人見證下，海馬士系統展現部隊平時訓練成果與精實戰力，也順利完成此次訓練目標。





針對今日射擊期間數度因空域管制而暫停射擊，陸軍第十軍團58砲指部參謀主任翁一銘上校說明，今日演訓空域屬於「協調空域」，軍方早在50天前即完成相關申請作業，原核准使用至中午12時。





翁一銘表示，由於台北進場台（Taipei Approach）有不預期班機延誤進入相關空域，因此射擊期間兩度暫停。不過除空域協調外，其餘均依照既定標準作業程序執行，未影響整體演訓安全。





翁一銘進一步指出，演訓期間除空域管制外，安全管制中心也同步對海域進行管制，並協請海巡署協同執行海上警戒與管制作業，以確保射擊安全。面對媒體詢問是否有漁船誤闖管制區，翁一銘回應，今日海域管制狀況正常，未發生漁船闖入管制區情形。

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