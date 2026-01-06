(影)空軍F-16失事「飛官失蹤」海巡署出動9艦艇搜索 救援畫面曝光

F-16V夜訓失聯，海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵後立即施放海難測流浮標（SLDMB），結合「搜救優選規劃系統」研判漂流方向並部署搜救責任區，在風浪強勁且入夜低溫的惡劣海象中，全力救援。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 空軍飛官辛柏毅上尉6日晚間駕駛F-16戰機執行例行性訓練任務發生意外，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬海域突緊急彈射，行蹤不明，目前軍方、空勤總隊及海巡署均投入機、艦全力展開搜救行動。海巡署也表示，獲報後立即開設應變中心指揮調度3艦6艇救援，但海象惡劣、低溫巨浪，同步聯繫周邊貨輪和漁船協助。

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機於6日晚間6點17分起飛執行例行訓練，於晚間7點29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。海委會主委管碧玲發文寫道，花蓮海巡隊10095艇趕到現場並施放海難測流浮標，希望能盡快找到辛柏毅。影片可見，夜晚的大海漆黑一片，海巡署艦艇在洶湧的海浪中不斷前進，前方只能看見探照燈照出的微小區域。

海巡署透過新聞稿說明，空軍F-16失事後，管碧玲第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，海巡署則由署長張忠龍主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動，10095、10078兩艘巡防艇趕到後立即施放海難測流浮標，並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。

海巡署透露，現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣。現場風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，入夜後氣溫驟降，海巡人員空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪全力救援。為擴大搜救範圍，同步聯繫距現場10海浬的馬紹爾籍「HARMONY OCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋，將持續與國防部及各搜救單位投入搜救行動。

管碧玲這是稍早花蓮海巡隊10095艇趕赴現場畫面，海巡弟兄破浪而行，加速前進，目前10095已抵達現場，並已施放海難測流浮標（SLDMB)引導搜救了！稍後10078到現場也會施放。希望藉由對海流的掌握，趕快找到辛飛官！大家繼續幫忙祈禱，我們需要更大的集氣！希望平安！

