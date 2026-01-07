影》空間迷向有多恐怖？F-16前種子教官親揭密

空軍一架F-16戰機昨（6）日晚間疑似因任務電腦（MMC）故障，加上編隊返航途中空間迷向導致失事，通聯記錄顯示飛行員確實有呼叫跳傘，但搜救隊至今仍無截獲到求救信標訊號，因此不確定飛官辛柏毅是否真有跳傘。而針對空間迷向，前飛官黃揚德透露，空間迷向是飛行員對於飛機狀態的自身體感與飛機實際狀態不一樣，當在夜間、雲間等沒有足夠參考物的狀況進行目視飛行時，就很容易發生空間迷向的狀況。

空軍司令部今天於花蓮基地舉辦記者會說明事發資訊，督察長江義誠少將表示，辛柏毅於2600呎高度時連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，雷達訊號最終在1700呎時消失，所以可確認飛官確實有進行跳傘呼叫，但由於還沒截獲信標機求救訊號，因此沒有事證證明，飛行員確實有執行跳傘的動作。

針對這次F-16飛行員疑似因遭遇空間迷向等原因失事，黃揚德今天受訪表示，空間迷向和錯覺，是飛行員對於飛機狀態的自身體感，與飛機實際狀態不一樣，「所以這時候到底要相信飛機上的儀表，還是相信人」，當在夜間、雲間等沒有足夠參考物的狀況進行目視飛行時，就很容易發生空間迷向的狀況。

黃揚德接著說，MMC的暫態性故障恐會導致抬頭顯示器故障，使其畫面「凍結」住，飛機在動的時候，抬頭顯示器畫面不會動，而除了抬頭顯示器，機上還有一個備用狀態儀，在夜間情況下會喀喀作響，並不是很好操作。他並強調，抬頭顯示器和備用狀態儀是飛行資訊的來源，所以按照教範，若遭遇空間迷向，飛行員必須恢復儀錶操作。

