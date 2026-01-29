（影）突然被問張又俠、劉振立落馬! 國台辦發言人愣10秒 狂翻資料

[Newtalk新聞] 中國解放軍高層近期人事震盪，中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立遭立案調查。中國國防部 24 日宣布，中共中央政治局委員、中共中央軍委副主席張又俠，還有中共中央軍委委員、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中國共產黨黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查、調查。





對此，國台辦例行記者會上，被台灣《中央社》記者問及此事是否影響兩岸關係發展時，發言人張晗邊聽問題邊翻閱資料約 10 秒後，才回答記者提問。

張晗表示，有關立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。她稱 :「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權」。





張晗重申 :「我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

