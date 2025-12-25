影/突破700公里時速！陸創造超導電動磁懸浮打破世界紀錄

近日，大陸國防科技大學磁浮團隊在開展磁懸浮實驗中，成功在兩秒內，將噸級重的試驗車加速至700公里/小時，這一測試速度打破了同類型平台全球紀錄，成為全球最快的超導電動磁懸浮試驗速度。

據《央視新聞》25日報導，大陸國防科技大學磁浮團隊歷時10年攻關，在400公尺磁懸浮試驗線上，成功實現噸級載荷700公里/小時的最高試驗速度並安全停車。

據報導，本次突破攻克了超高速電磁推進、電動懸浮導向、瞬態大功率儲能逆變、高場超導磁體等核心技術難題，標誌著大陸在超高速磁浮領域邁入國際領先行列，為大陸未來的真空管道磁浮交通發展提供了新的選擇，也為航天助推發射和試驗測試提供新方法新手段，其後續的技術迭代及產業化應用，將為大陸的航空航天以及軌道交通事業發展帶來新動能。

大陸國防科技大學李杰介紹，這次超高速超導電動懸浮系統的成功，將加速大陸超高速磁懸浮交通的研發進程。下一步，團隊將聚焦超高速管道磁懸浮交通、航空航天裝備試驗、電磁助推發射等前沿領域，推動產學研用深度融合，助力國防科技自主創新。

