影／窮不能窮教育！彰化市公所頒發低收入戶子女教育補助費

▲彰化市公所社會課長吳澤生代表林世賢市長逐一發放教育補助費。（圖／彰化市公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「窮不能窮教育」！彰化市公所15日在彰化生活藝文館，舉行114學年度上學期低收入戶子女教育補助費頒發儀式，共頒給352人，每名補助2仟5佰元至2萬元不等，合計頒發379萬元；代表林世賢市長頒發的公所社會課長吳澤生強調，頒發教育補助費給家境困頓的家庭子女，主要是維護與保障低收入戶子女的受教權。

吳澤生課長期勉獲頒教育補助費的同學們，即使經濟狀況不好，也要每天心存善念，有能力時多幫助其他更困苦或弱勢的族群；同時一定要孝順父母、認真求學與做事；另外，吳課長提醒說，詐騙案件頻傳，尤其像最近正在普發1萬元，詐騙集團勢必又再猖獗，同學或家長勿輕易受騙。

▲彰化市公所社會課長吳澤生代表林世賢市長發放教育補助費後逐批和受領者合影留念。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所對於弱勢族群子女受教育權向來重視，15日頒發的低收入戶子女教育補助費，則是以就讀國中以上為發放對象。頒發的對象共分成4類，其中，國中部分共頒發91人、高中職及五專前三年共頒發126人至於就讀五專後二年及二、三專的，共頒發11人；大學暨獨立學院、研究所部分，共頒發124人。

吳澤生課長強調，彰化市公所多年來不僅財政一直零負債，這幾年市公所在林世賢市長主政下，財政結餘累計高達近20億元，社會福利會愈做愈好，特別是關注弱勢家庭的福利，包括對低收入戶子女的教育補助，也絕對不會間斷，也期勉接受補助的學子們，應心存感恩同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。