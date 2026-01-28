（影）立院審查中選會人事案 吳思瑤給游盈隆打「70分」

[Newtalk新聞] 立法院內政、司法及法制委員會今（28日）聯席審查中選會人事案，民進黨立委吳思瑤以藍白推動不在籍投票、中共介選及民調禁制期等議題，質詢主委被提名人游盈隆，最終給予游盈隆答詢表現「70分」。其中，有關游盈隆對中共介選「感覺嚴重但證據不足」的說法，吳思瑤舉法務部偵辦117件境外勢力介選案等證據，直批是「掩耳盜鈴」，呼籲社會嚴格監督中選會守法合憲。





吳思瑤首先詢問藍白力推不在籍投票，中選會立場為何？指出21縣市選委會現在沒有一個同意立即上路，有過半主張應先從公投案開始。游盈隆回應，倉促實施恐造成選務混亂，支持行政院版本以公投先行。他強調，若在年底九合一選舉強推，將是一場災難，需非常謹慎。

在中共介選議題上，游盈隆表示「感覺好像很嚴重」，但作為嚴謹政治學者，認為「政府未找到非常多證據證明」。吳思瑤則強烈反駁「不要掩耳盜鈴」，列出法務部公布的中國介選手段，包括境外資金、網路賭盤、認知作戰及假訊息操作；2024年依反滲透法偵辦的境外勢力介選案達117件、287人；國民黨主席選舉中甚至有黨內人士批評中國介選；此外，韓國、加拿大、澳洲、美國、印度等國也受害並強化防範。她質問這些難道不是證據？





另外，針對國民黨立委傅崐萁、翁曉玲提案修法，將選前民調禁制期從10天縮短為3天，吳思瑤警告中國透過假民調影響台灣選舉已被司法認證，縮短是非常危險的舉動。游盈隆同意「3天太短」，並表示透過審查對話可驗證被提名人主張及立場。





吳思瑤事後在臉書發文，節錄對話精要，並給游盈隆答詢打70分。她強調，應摒棄個人偏見、超越黨派，以守法合憲為底線，社會應共同監督中選會運作。

