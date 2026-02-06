影/立陶宛後悔讓台灣設立代表處？苑舉正譏：騎虎難下

立陶宛總理魯吉尼涅日前表示，當年允許台灣設立「台灣代表處」是犯了「巨大錯誤」，台大哲學系教授苑舉正認為，立陶宛如今「騎虎難下」，既難以向中國大陸低頭、又發現美國與歐盟並未給予實質援助，如今進退兩難。

苑舉正在中天節目《全球大爆卦》表示，立陶宛此舉成為歐盟首例，但也觸及北京對「一個中國」原則的核心底線，「說句實在話，這件事連美國都不敢做，歐盟其他國家也沒有人敢碰，立陶宛卻以為可以藉此邀功，結果卻完全誤判情勢。」

苑舉正表示，之後中方展開多項反制，包括將雙邊外交關係降級、限制立陶宛人員赴陸簽證、調整中歐班列路線刻意繞開立陶宛。此外，立陶宛產品幾乎全面退出大陸市場，造成經濟衝擊，「立陶宛現在約有17萬人生活在嚴格貧窮線以下，對一個人口本就不多的國家來說，衝擊非常大。」

苑舉正指出，立陶宛如今「騎虎難下」，既難以向中國大陸低頭，又發現美國與歐盟並未給予實質援助，「他們甚至還試圖對中國喊話，『現在可以恢復往來了吧？』，但對北京而言，這樣的表態近乎荒謬。」

