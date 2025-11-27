（影）競選主題曲《獻予你》MV發布 林俊憲：把全部獻給台南為家鄉拚出新未來

[Newtalk新聞] 民進黨大台南市長初選參選人立法委員林俊憲競選主題曲《獻予你》MV今（27）日正式發布，由金曲歌王謝銘祐、金鐘導演紀倪君共同打造。林俊憲表示，《獻予你》作為競選主題曲，象徵一份對市民的承諾──「要參選市長，就要把全部獻給台南，為家鄉拚出新未來。」





林俊憲指出，《獻予你》這首歌的出現，就像是一次城市與創作的相遇。金曲歌王謝銘祐用溫暖而真摯的旋律，唱出台南400年的文化靈魂；金鐘導演紀倪君用細膩的鏡頭語言，讓台南的街巷、光影與人情更深刻地呈現在世人眼前。他說，兩位「雙金級」創作者把最好的創作獻給台南，「這份心意，我要代表所有鄉親向他們致謝。」

林俊憲在記者會上談到，這首歌名為《獻予你》，其中的「你」，是每一位台南市民。他說，走在市場、在里內會勘、在廟埕聊天，市民最真實的心聲，就是他願意留下、願意承擔、願意拚的理由。「我想告訴大家：我聽到了，也放在心上。如果有一天我能成為台南市長，我一定用最努力的方式，把這座城市照顧好。」





林俊憲指出，台南一直是台灣最富文化底蘊的城市，從音樂、文創到影視，近年都有亮眼表現。鹽水的岸內影視基地是中央與地方合作推動的指標性影視建設，近年協助包括《斯卡羅》、《星空下的黑潮島嶼》、《牛車來去》及剛勇奪金馬四項大獎的電影《大濛》等優秀戲劇及電影的拍攝工作，都證明台南具備發展影視產業的條件，絕對值得持續投資建設。





林俊憲強調，拚未來不是口號，近日所提出的各項政策均獲得市民廣泛回響與認同。顯示台南市民對他有所期待，一座城市的改變，需要耐心、需要熱情，也需要真正願意為人民打拚的人。這座城市給了他成長的養分，也給了他出發的力量。他希望透過《獻予你》，向每位市民獻上一句真心話：「謝謝你們，我願意把全部獻給台南。共同打拚更好未來。」

