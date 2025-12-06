影/竹北日常？10隻帝王蟹漫步人行道 網：差點夾到我

陸地大樓變「深海公園」？新竹縣竹北市地標「江海大樓」近日來了稀客，有民眾直擊大樓外人行道上出現10隻巨大的帝王蟹，畫面引起網友熱議，有人開玩笑問「這算一種香蟹大道嗎」？

新竹縣竹北地標「江海大樓」外有民眾目擊10隻巨大帝王蟹在人行道散步。（圖／Threads@sailing_house_hu授權提供）

竹北市的江海大樓價值百億，屢因奇特外觀受人討論，最近大樓換新衣，藍白相間的外牆畫上海浪圖案，外觀有如海洋宮殿，屋主「船長」還放了巨型船錨裝飾，而附近民眾新拍到的影片，讓江海大樓更「名符其實」。

據目擊民眾在Threads分享的畫面，江海大樓外的人行道上，出現10隻超大帝王蟹在「散步」，讓目擊者驚呼「剛剛有海嘯嗎？竹北人行道上出現多名帝王蟹，走過去差點被夾到」！

廣告 廣告

儘管帝王蟹們趴在路磚不動，巨大的蟹螯仍讓人有些害怕。（圖／Threads@sailing_house_hu授權提供）

影片傳開引發眾網友討論，紛紛搞笑留言，「又是江海大樓，在這裡有螃蟹感覺是很合理的」、「竹北連流浪動物都比我們還高級」、「竹北真不愧是有錢人的大本營」、「竹北人就是樸實無華，喜歡在街上養帝王蟹」、「我們新竹寵物都是這種」、「這算一種香蟹大道嗎」、「我現在看到不合理的影片都覺得是AI」。

有知情人在貼文下方回應，其實這批散步帝王蟹是江海大樓客戶送的禮物，原先在1樓展示過後要裝箱，再拿去給廚師料理的，不知為何跑到外面「逛街」。

延伸閱讀

青鳥挺賴瑞隆！怒轟「追殺8歲小孩很垃圾」網全炸鍋

批賴瑞隆處理事情能力糟 前綠委遭翁達瑞出征嗆：動機可疑

綠議員護賴瑞隆兒「只是孩子」！李明璇痛喊：身為母親無法接受胡扯護航