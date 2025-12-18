影/竹北驚見「滑板車路隊長」！ 賓士、遊覽車全被男童擋

新竹縣竹北市溪州路昨（17）日下午5點左右發生驚險場面，一名男童獨自騎著滑板車闖入車道中央，當時正值下班尖峰時段，車流量大、車速快，後方車輛全被迫放慢速度跟行，現場回堵數十公尺。幸好熱心路人及時將男童帶離車道，才未釀成意外。

新竹縣竹北市溪州路昨（17）日下午5點左右發生驚險場面，一名男童獨自騎著滑板車闖入車道中央。（圖/翻攝畫面）

目擊民眾表示，男童在大馬路上雙腳賣力地滑著玩具車，甚至回頭看了一眼後繼續前進，導致後方包括賓士轎車、遊覽車在內的一整排車輛通通塞住。由於駕駛們擔心嚇到小孩，根本不敢按喇叭，只能慢慢跟著男童前進。目擊民眾說:「剛好是下班車子很多，所以車子堵住了，堵住路口，我們衝出去看，對面的一個小妹妹就把他扶到旁邊。」

影片畫面顯示，前方明明空無車輛，但後方車流卻大塞車，原來在休旅車前方還有個「路隊長」。男童坐在滑板車上持續前進，絲毫不怕大車逼近，讓其他駕駛都捏了一把冷汗。

事發路段。（圖/中天新聞）

事發路段。（圖/中天新聞）

最終，一名騎士在旁協助，慢慢將男童引導至路邊，成功化解危機，解救了被堵的車潮。警方獲報後迅速趕到現場，但因為男童語言表達不清，無法明確說明情況。此時，附近一名外籍家屬也在尋找失踪的孩子，經警方協助，確認了男童的身份，並順利將他帶回，幸運的是男童並未受傷。

一名騎士在旁協助，慢慢將男童引導至路邊，成功解救了被堵的車潮。（圖/翻攝畫面）

新竹縣警察局竹北分局豐田派出所所長謝秉修表示，孩童在馬路上滑行非常危險，不僅造成交通回堵，也可能引發重大車禍。該行為已涉及違反道路交通管理處罰條例第七十八條第一項第四款之規定，行人於交通頻繁道路嬉遊、奔跑，足以影響交通安全者，可處罰新台幣500元罰鍰。若行為人未滿14歲，則依法改處其監護人或法定代理人。

竹北分局提醒家長務必注意孩童安全，勿讓幼童離開視線，避免類似驚險畫面再次發生。警方也將通知社福單位了解狀況，確保孩童後續安全，避免類似驚魂記再度上演。

