影/竹北「移動城堡」甩尾炸火花！婦騎車拖彈簧床墊恐受罰

街頭驚見「移動城堡」閃電帶火花！新竹竹北博愛路一帶有民眾直擊，1名機車騎士駕車拖著彈簧床墊奔馳馬路，破損露出的彈簧甚至在地面刮出火花。警方提醒，此舉可開罰最高共1200元。

新竹竹北1名騎士駕機車拖著破損床墊在街頭飛馳，床墊裡的彈簧在柏油路面上摩擦產生火花。（圖／翻攝自Facebook@竹北大小事）

有民眾7日在臉書「竹北大小事」分享3張照片，從畫面可見，1名黑衣騎士駕駛機車，後座拖著大大1張破損的黑色床墊，且因床墊內部的彈簧露出，隨著機車前進，床墊內的彈簧在柏油路面摩擦出一道道火花，這場景讓目擊者驚呼「一路走過火花連連，也太誇張了」！

從目擊者分享的畫面可見，床墊彈簧摩擦產生的火花距離後車並不遠。（圖／翻攝自Facebook@竹北大小事）

這段畫面吸引許多網友留言討論，「今日下午四點多左右，也在竹北博愛街上，拉著鐵床架，沿路起火花，後車離他有段距離」、「道路品質檢測員？」、「有看過，有些會拖壞掉的彈簧床」。也有人擔心，萬一該輛機車經過的地方「剛好」有車輛漏油，又「剛好」附近居民在屋外堆滿易燃物，這道火花恐怕會釀成大災害。

路口監視器拍到機車騎士拖著床墊「甩尾」。（圖／翻攝畫面）

對此，警方表示，影片中騎士行為明顯違規，依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，處300元至600元罰鍰，另疑似有號牌遭物品遮蔽情形，依同條例第14條第2項第2款，可再處300元至600元罰鍰。

警方呼籲，駕駛人務必遵守交通法規，大型物品應妥善固定或改以貨運方式搬運，切勿貪圖方便，以免危害行車安全並觸法受罰。

此外，當地有民眾稱，該騎士這樣的行為發生過好幾次。據《TVBS新聞網》，這位騎士疑似是1名長期撿拾二手物品的婦人，過去數月來至少看到約7次，婦人這次本想變賣床墊內的金屬彈簧，可是搬不動，只好自己拖著床墊離開。

