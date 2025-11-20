影/竹南菜市場廁所爆偷拍！監視器拍到「藍衣男」匆忙落跑

苗栗竹南第二零售市場驚傳偷拍事件！一名年約40多歲的女性攤商，晚上8時許前往市場內的友善廁所如廁，準備離開時，突然發現隔間門縫竟伸進一支手機鏡頭，疑似遭到偷拍。監視器清楚拍下疑似偷拍者逃逸的畫面，女子也追上前去，但可疑男子早已跑得不見蹤影。

19日晚間8時許，苗栗竹南第二零售市場，一名女攤商在上廁所時，發覺自己被偷拍，趕忙追出去，菜市場的監視器也清楚拍下，一名身穿藍色外套的男子，鬼鬼祟祟跑進廁所方向，短暫停留後便匆忙跑出，而不久後一名女性也追出廁所，兩人在菜市場內你追我跑，但藍衣男子動作很迅速，一下就不見身影。

根據了解，女攤商當時發現自己被偷拍，當場嚇壞，立即大喊「有色狼！」並迅速著裝衝出廁所查看，但沒能追上可疑男子。市場管理員也表示女攤商自己有看到鏡頭，從廁所的隙縫伸進來，當場大喊偷拍狼，疑似偷拍男子就趕快跑掉，也馬上協助女攤商調閱監視器。

由於女攤商被偷拍的是性別友善廁所，沒有限制性別，男生女生都可以進去，白天人多大家各自上廁所相安無事，但到了晚上使用的人變少，竟讓偷拍狼有機可乘。

竹南分局表示，目前未接到任何報案，不過已主動聯繫影片發布者，了解案情與受害人狀況，同時著手調查該名男子身分。警方承諾在查明嫌疑人身分後，將依法偵辦相關行為，並已指派巡邏警力，加強市場周邊及夜間時段的巡查密度，以維護民眾安全。

苗栗竹南第二零售市場性別友善廁所，發生女攤商被偷拍事件。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

