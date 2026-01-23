影／竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善開工 挹注4409萬打造複合型觀光園區

▲彰化縣政府於今日在竹塘鄉舉辦「彰化縣竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善工程」動土典禮。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今（23）日在竹塘鄉舉辦「彰化縣竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善工程」動土典禮，彰化縣長王惠美表示，本次工程以「竹塘九龍大榕公」為核心，除改善竹塘大榕公舊有環境與設施，新設兒童遊戲場域，並銜接周遭休閒動線與景點，打造一處兼具宗教信仰、休閒遊憩與親子活動的複合型觀光園區。感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，本案由縣府全額支付4,409萬4,237元，工期240日曆天，預計115年底完工。將能打造竹塘鄉的觀光遊憩新亮點，提供遊客與鄉親更友善及安全的公共空間。

廣告 廣告

▲王惠美表示，九龍大榕公是竹塘鄉重要的信仰中心，也是地方知名景點與居民交流的場域，回想以前擔任議員時期，就常來九龍大榕公走動。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，九龍大榕公是竹塘鄉重要的信仰中心，也是地方知名景點與居民交流的場域，回想以前擔任議員時期，就常來九龍大榕公走動。現今園區設施逐漸老舊，感謝蔡碩任鄉長及大榕公委員會與地方協調，以及第四河川分署共同協助工程。本次工程將主廟參拜區域整合規劃，針對動線重新鋪面整理，設置大榕公歷史故事牆，同時打造地標「榕光塔」，讓遊客可從高處眺望大榕公的氣勢與河濱景色。並新設提供兒童遊玩的「祥龍探索遊戲場」，以祥龍戲水為意象，結合盪鞦韆、跳跳床、傳聲筒等設施，可以攀爬、擺盪、休憩並噴灑水霧，讓大小朋友都能在此放鬆，享受悠閒的運動時光。

▲打造地標「榕光塔」，遊客可以從樹下漫步至樹梢、從高處感受大榕公的氣勢與河濱景觀，提升觀光吸引力及亮點。（完工模擬圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，縣府近年積極推動「共融遊戲場」建構計畫，打造所有年齡都能安心使用的休憩空間，目前陸續完成埤頭樂米公園、二林和平公園、田中熊趣米公園、彰化市八卦山上的天空遊戲場等16座共融公園。未來將持續建置更多休閒遊憩與親子活動的複合型觀光園區，除了鼓勵孩子放下手機，走到戶外享受陽光，也能增進親子間的互動。

第四河川分署長張朝恭表示，九龍大榕公榕樹擁有全國最寬的樹幅，且持續成長，擁有百年歷史，是全台知名景點。多年前王縣長縣府團隊提出串聯周邊的構想，隨後縣府與第四河川分署持續與地方溝通協調，包含規劃設計與土地整合，會議多達20餘場。此次看到工程設計圖後，對未來成果深具信心，相信將成為地方發展的一大亮點。

竹塘鄉長蔡碩任表示，感謝王縣長縣府團隊用心規畫工程，相信會為竹塘帶來觀光效益；也要感謝陳主委用心配合縣府與公所一起改善；並感謝第四河川局，未來將斥資1億多元，將九龍大榕公串聯到木棉花道。再次感謝王縣長對鄉政建設的大力支持，大家一起努力，相信未來竹塘會是最富趣味的鄉鎮。

彰化縣政府城觀處表示，本次工程在大榕公主景區部分，將主廟參拜區域重新規劃並設置大榕公歷史故事牆，榕樹下方則採最少擾動的設計手法，使用不同舖面，讓大家近距離欣賞大榕公的自然之美。並打造地標「榕光塔」，遊客可以從樹下漫步至樹梢、從高處感受大榕公的氣勢與河濱景觀，提升觀光吸引力及亮點。針對親子遊憩與社區互動，新設「祥龍探索遊戲場」，以「龍形遊戲環」打造兼具攀爬、擺盪、休憩與水霧功能，串聯遊戲場與戲水區，展現地方特色。未來縣府將持續推動「童趣、全齡、自然」的公園願景，打造更幸福、宜居的「美好彰化 希望城市」。