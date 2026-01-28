影/竹聯幫成員策劃泰女走私運毒 刑事局逮19人

以竹聯幫成員劉姓男子和1名吳姓男子為首的走私販毒集團，利用泰國女子以行李箱藏毒搭機來台，再層層轉交設斷點。刑事局溯源拘提19嫌送辦，並查獲市價6600萬元大麻磚。

刑事局出動除暴特勤隊破門逮人。（圖／翻攝畫面）

警政署刑事局今天發布破案新聞指出，偵查第三大隊第二隊長陳彥宇表示，去年查獲竹聯幫成員黃姓男子等人走私毒品並指揮越南移工販毒案件，經溯源追查毒品來源，查出以竹聯幫齊星會成員29歲劉男和有毒品前科的31歲吳男為首的販毒集團，販毒行為遍及北台灣。

廣告 廣告

警方查扣市價6600萬大麻。（圖／翻攝畫面）

專案小組經埋伏、蒐證後，見時機成熟陸續於去年7、8月發動2波查緝行動，在新北市新店地區齊星會堂口拘提劉男和旗下成員共13名犯嫌到案，並查扣大麻磚27包（毛重1萬3148公克、市價約新台幣6600萬元）、愷他命23包（毛重129.57公克）、子彈3顆、開山刀3把和信號槍1把等大批贓證物。

警方查扣「竹聯」字樣字畫等贓證物。（圖／翻攝畫面）

此外，專案小組在堂口現場還發現有個行李箱，懷疑是用來裝放大麻毒品，經彙整分析情資和深入追查，查知吳男和劉男於去年8月初透過泰籍女子以行李夾帶毒品方式搭機來台，再層層轉手後，交給吳男等人。

緊接著於去年11月再發動第3波查緝行動，拘提泰籍女子及接手轉交毒品的31歲柳姓男子等6人。

專案小組調查發現，此販毒集團有黑幫分子介入策劃，分工細膩，除指揮旗下成員運輸及販賣毒品外，更利用泰國籍旅客以行李夾帶方式入關，設置層層斷點，以躲避警方查緝，但仍難逃法網。

全案詢後均依違反毒品危害防制條例移請台北地檢署及桃園地檢署偵辦，主嫌劉男、吳男及柳男和泰女遭羈押。（中央社）

延伸閱讀

野柳海邊驚見「價值2千萬大麻」！超扯畫面曝光

影/醉男超商前撂英文嗆警！遭噴辣水壓地制伏搜出K毒

影/北市大安區診所遭竊 嫌犯鐵撬破壞得手12萬秒遭逮