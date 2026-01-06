(影) 笨到跑出使館襲擊人! 不滿民眾聲援抓捕馬杜洛 洛城華裔警衛出手被捕

[Newtalk新聞] 美軍日前發起特別行動，成功抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛，並將其送回美國接受審判，相關事件也瞬間成為國際輿論的關注焦點。然而，近期卻有消息稱，一名受雇於洛杉磯中國領事館的華裔警衛疑似不滿民間人士前往領事館抗議、聲援美國抓捕馬杜洛的行為，對抗議民眾發起攻擊。隨後，該名警衛立即遭到美國警方壓制逮捕，並可能面臨嚴重的指控。





X 推主「YiFeng Su」指出，當地時間 4 日下午，多名代表「中國民主黨」的海外民運人士在洛杉磯的中國領事館門口發起抗議活動，聲援美國川普政府抓捕馬杜洛的行為。然而，在活動接近尾聲時，一名受雇於中國領事館的警衛突然衝出領事館，並使用胡椒噴霧攻擊抗議人士，進一步激化了現場的衝突與矛盾。

「YiFeng Su」表示，在遭受襲擊後，抗議活動的參與者立即撥打了報警電話，並與到場調解的洛杉磯警員進行互動。最終，洛杉磯警方壓制並逮捕了該名使用胡椒噴霧攻擊抗議民眾的警衛，為此次的衝突畫下了句點。「YiFeng Su」認為，該名警衛出手襲擊抗議民眾的原因，可能與民眾持續聲援抓捕馬杜洛的言行有關。





「YiFeng Su」也透過後續的推文，持續更新與此事相關的消息。其中一篇推文顯示，襲擊抗議民眾的警衛是現年 38 歲的華裔男子「WU XIAN」，目前仍被關押在洛杉磯警察局監獄，未來可能面臨重罪指控。





「YiFeng Su」也進一步指出，「WU XIAN」是當地「JK PATROL SVC」( 洛城警衛安保公司 ) 老闆，推測「WU XIAN」的襲擊行動可能與中國官方的「跨國鎮壓」有關。





最後，「YiFeng Su」向到場提供協助的洛杉磯警方人員表示感謝，認為美國政府提供的安全保護足以讓抗議人士遠離中國「跨國鎮壓」的威脅。「我們愛自由，也愛美國，支持美國政府抓捕馬杜洛這位『中國獨裁政權的老朋友』」。

