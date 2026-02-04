影／笨賊腳滑誤事！夜闖店家「綜藝摔」 不偷錢先打掃秒變「清潔工」

國際中心／綜合報導

這年頭當賊也不容易！美國南加州近日發生一起令人哭笑不得的竊案，一名男子在深夜潛入當地一家冰淇淋店企圖行竊，沒想到才剛進門就遭遇「滑鐵盧」，監視器錄下他整個人重心不穩、當場重摔在地的狼狽模樣。

根據監視器畫面，這名男子闖入店內後，疑似因為地板濕滑，以「滑壘」姿勢出場，瞬間雙腳朝天慘摔。他站起來後摸了摸屁股，兩手一攤相當無奈。但離奇的是，這名竊賊起身後並未立刻尋找財物，反而開始動手收拾殘局，拿抹布擦拭濕滑的地板，一秒從小偷變身清潔工。

店家事後清點發現，這名竊賊竟然完全沒有動收銀機裡的現金，在店內折騰半天，最後只拿了冰淇淋便離去。這段「笨賊自摔」又忙著打掃的監視器畫面流出後，也意外引發熱烈討論。有美國網友留言稱「至少他清理自己搞出來的局面，比多數國會議員的態度好多了」、「川普的美國太貴了，連冰淇淋都要偷」、「他只是為了想吃冰淇淋吧」。

