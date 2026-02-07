影／第二屆敬老獅歌公益演唱會傳愛 募善款助伯立歐與肯納家長協會

▲第二屆敬老獅歌公益演唱會傳愛，彰化縣長王惠美響應活動捐善款。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣愛心獅子會主辦的《第二屆敬老獅歌公益募款演唱會》於今（7）日下午在國立彰化師範大學王金平活動中心4樓于敦德展演廳盛大舉行，活動延續首屆以音樂結合公益的精神，由32組公益歌手與專業舞團接力演出，透過熟悉而溫暖的旋律向長者致敬，同時凝聚社會善意，關懷更多需要支持的族群。

彰化縣長王惠美與多位地方及社會賢達人士，共同出席第二屆「敬老獅歌公益募款演唱會」，包括國際獅子會300D複合區第一副議長李春季、彰化師範大學傑出校友發展協會會長楊奕強、彰化縣成功獅子會會長陳美玲、彰化縣愛心獅子會會長劉方書晴、國際獅子會300D1區總監蔡沼玲、冠穎聯合會計師事務所所長盧正焜、伯立歐長照財團法人創辦人暨董事長陳忠盛，以及彰化市老人會會長林美蘭等人齊聚一堂，見證音樂與公益的結合，共同為長者及弱勢族群募款，傳遞社會關懷與溫暖。

廣告 廣告

▲伯立歐長照財團法人創辦人暨董事長陳忠盛頒贈感謝盃給主辦單位合影。（圖／記者林明佑翻攝）

彰化縣長王惠美表示，特別感謝彰化縣愛心獅子會及國際獅子會300D1區總監蔡沼玲帶領的團隊，以及彰化師範大學傑出校友發展協會會長楊奕強號召各界共同投入公益。本次活動邀請喜愛歌唱的朋友參與「唱一首歌、捐一萬元」行動，募集善款部分將捐助伯立歐家園，另部分提供給彰化縣自閉症肯納家長協會，協助更多需要幫助的族群。她也感謝獅子會成員與多位實力歌手熱心參與，用歌聲凝聚愛心、為公益盡一份心力。

▲由彰化縣愛心獅子會主辦的《第二屆敬老獅歌公益募款演唱會》於今日下午在國立彰化師範大學王金平活動中心4樓于敦德展演廳舉行合影。（圖／記者林明佑翻攝）

王惠美指出，期盼透過此次活動拋磚引玉，帶動更多鄉親關懷弱勢團體，也感謝各界支持伯立歐家園從第一期到第二期的興建，讓照護資源更加完善。最後，她祝福大家在新的一年一馬當先、馬到成功。

彰化縣愛心獅子會會長劉方書晴表示，首先感謝國際獅子會300D1區總監蔡沼玲及行政團隊的大力支持，讓第二屆敬老獅歌公益募款演唱會得以順利舉辦並更加圓滿。她指出，首屆活動結餘善款60萬元已捐助伯立歐家園，今年演唱會的結餘也將持續投入公益，用於伯立歐家園購置照護設備，並捐助肯納家長協會，協助自閉症者及其家庭。

劉方書晴強調，本次活動能夠成功推動，仰賴獅子會夥伴及眾多工商企業界人士出錢出力，熱心贊助演出與活動，也感謝所有前來協助的朋友，以及幕後默默付出的籌備團隊，因為有大家的努力，才成就第二屆敬老獅歌公益募款演唱會。最後，她預祝活動圓滿成功，並向所有支持公益的人士表達誠摯感謝。

國際獅子會300D1區總監蔡沼玲表示，敬老獅歌公益募款演唱會延續「我們服務」的精神，以音樂作為橋梁，向辛勞一生的長者表達敬意，也將關懷轉化為實際行動，期待讓更多人感受到陪伴與關懷的力量。彰化縣愛心獅子會會長劉方書晴則指出，演唱會的意義不在舞台規模，而在於每一分投入都能成為實質支持，讓音樂化為傳遞關懷的力量，「曲終人不散，愛心不落幕」。

彰化師範大學傑出校友發展協會會長楊奕強表示，我代表彰師大傑出校友協會，感謝所有參與本次公益歌唱演出的表演者，以及在國際獅子會300D1區蔡總監的帶領下，愛心獅子會、成功獅子會、冠穎獅子會與各企業夥伴的支持與贊助，使演唱會得以圓滿舉行。楊會長指出，本次募款金額超過原先預期，善款將捐予伯立歐家園及肯納自閉症家長協會，感謝各界共同參與與付出。

伯立歐長照財團法人創辦人暨董事長陳忠盛表示，今天是一個充滿感恩的日子。他特別感謝彰化縣愛心獅子會、李春季副議長、蔡沼玲總監，以及眾多獅子會師兄師姐，為第二屆敬老獅歌公益募款演唱會的舉辦付出心力。

陳忠盛指出，本次活動的結餘善款將持續支持伯立歐家園。伯立歐家園在社會各界的關懷與支持下，已於1月4日落成，過完年後將陸續提供服務給年老、孤苦無依及重度身障、失能或失智的長者，讓他們在溫馨且尊嚴的環境中安享晚年。他也提到，目前第一期工程仍缺約一千多萬元，懇請社會大眾持續支持，讓更多長者受惠。

敬老獅歌公益募款演唱會源自獅友間的創意發想與對長者、弱勢族群的長期關懷。首屆活動成功募集善款並獲得熱烈回響，也讓主辦方深刻體會音樂不僅是娛樂，更是一種拉近距離、安撫人心的力量。

第二屆敬老獅歌公益募款演唱會活動延續「敬老尊賢、關懷弱勢、多元公益」理念，結餘將全數捐助伯立歐長照財團法人及彰化縣自閉症肯納家長協會，分別用於支持高齡長者長照服務，以及自閉症者與其家庭的陪伴與支持，讓公益行動回應不同族群的實際需求。

伯立歐家園已於115年1月10日正式啟用，未來將提供完善、安全且無障礙的長照環境，陪伴身心障礙者與高齡長者安心生活；彰化縣自閉症肯納家長協會則長期站在第一線，協助自閉症者及其家庭面對生活、教育與社會適應的挑戰，兩個單位皆在各自領域守護生命的尊嚴與希望。

本次活動雖已座位額滿，彰化縣愛心獅子會仍期盼透過分享活動理念與成果方向，讓更多人理解公益行動背後的初衷。透過一張入場券與眾人的支持，化為一張照護床、一份守護生命尊嚴的力量，讓愛真正落地，也讓希望在彰化這片土地上持續發光。