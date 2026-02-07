影／第二屆敬老獅歌公益演唱會傳愛 募善款助伯立歐與肯納家長協會
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣愛心獅子會主辦的《第二屆敬老獅歌公益募款演唱會》於今（7）日下午在國立彰化師範大學王金平活動中心4樓于敦德展演廳盛大舉行，活動延續首屆以音樂結合公益的精神，由32組公益歌手與專業舞團接力演出，透過熟悉而溫暖的旋律向長者致敬，同時凝聚社會善意，關懷更多需要支持的族群。
彰化縣長王惠美與多位地方及社會賢達人士，共同出席第二屆「敬老獅歌公益募款演唱會」，包括國際獅子會300D複合區第一副議長李春季、彰化師範大學傑出校友發展協會會長楊奕強、彰化縣成功獅子會會長陳美玲、彰化縣愛心獅子會會長劉方書晴、國際獅子會300D1區總監蔡沼玲、冠穎聯合會計師事務所所長盧正焜、伯立歐長照財團法人創辦人暨董事長陳忠盛，以及彰化市老人會會長林美蘭等人齊聚一堂，見證音樂與公益的結合，共同為長者及弱勢族群募款，傳遞社會關懷與溫暖。
▲伯立歐長照財團法人創辦人暨董事長陳忠盛頒贈感謝盃給主辦單位合影。（圖／記者林明佑翻攝）
彰化縣長王惠美表示，特別感謝彰化縣愛心獅子會及國際獅子會300D1區總監蔡沼玲帶領的團隊，以及彰化師範大學傑出校友發展協會會長楊奕強號召各界共同投入公益。本次活動邀請喜愛歌唱的朋友參與「唱一首歌、捐一萬元」行動，募集善款部分將捐助伯立歐家園，另部分提供給彰化縣自閉症肯納家長協會，協助更多需要幫助的族群。她也感謝獅子會成員與多位實力歌手熱心參與，用歌聲凝聚愛心、為公益盡一份心力。
▲由彰化縣愛心獅子會主辦的《第二屆敬老獅歌公益募款演唱會》於今日下午在國立彰化師範大學王金平活動中心4樓于敦德展演廳舉行合影。（圖／記者林明佑翻攝）
王惠美指出，期盼透過此次活動拋磚引玉，帶動更多鄉親關懷弱勢團體，也感謝各界支持伯立歐家園從第一期到第二期的興建，讓照護資源更加完善。最後，她祝福大家在新的一年一馬當先、馬到成功。
彰化縣愛心獅子會會長劉方書晴表示，首先感謝國際獅子會300D1區總監蔡沼玲及行政團隊的大力支持，讓第二屆敬老獅歌公益募款演唱會得以順利舉辦並更加圓滿。她指出，首屆活動結餘善款60萬元已捐助伯立歐家園，今年演唱會的結餘也將持續投入公益，用於伯立歐家園購置照護設備，並捐助肯納家長協會，協助自閉症者及其家庭。
劉方書晴強調，本次活動能夠成功推動，仰賴獅子會夥伴及眾多工商企業界人士出錢出力，熱心贊助演出與活動，也感謝所有前來協助的朋友，以及幕後默默付出的籌備團隊，因為有大家的努力，才成就第二屆敬老獅歌公益募款演唱會。最後，她預祝活動圓滿成功，並向所有支持公益的人士表達誠摯感謝。
國際獅子會300D1區總監蔡沼玲表示，敬老獅歌公益募款演唱會延續「我們服務」的精神，以音樂作為橋梁，向辛勞一生的長者表達敬意，也將關懷轉化為實際行動，期待讓更多人感受到陪伴與關懷的力量。彰化縣愛心獅子會會長劉方書晴則指出，演唱會的意義不在舞台規模，而在於每一分投入都能成為實質支持，讓音樂化為傳遞關懷的力量，「曲終人不散，愛心不落幕」。
彰化師範大學傑出校友發展協會會長楊奕強表示，我代表彰師大傑出校友協會，感謝所有參與本次公益歌唱演出的表演者，以及在國際獅子會300D1區蔡總監的帶領下，愛心獅子會、成功獅子會、冠穎獅子會與各企業夥伴的支持與贊助，使演唱會得以圓滿舉行。楊會長指出，本次募款金額超過原先預期，善款將捐予伯立歐家園及肯納自閉症家長協會，感謝各界共同參與與付出。
伯立歐長照財團法人創辦人暨董事長陳忠盛表示，今天是一個充滿感恩的日子。他特別感謝彰化縣愛心獅子會、李春季副議長、蔡沼玲總監，以及眾多獅子會師兄師姐，為第二屆敬老獅歌公益募款演唱會的舉辦付出心力。
陳忠盛指出，本次活動的結餘善款將持續支持伯立歐家園。伯立歐家園在社會各界的關懷與支持下，已於1月4日落成，過完年後將陸續提供服務給年老、孤苦無依及重度身障、失能或失智的長者，讓他們在溫馨且尊嚴的環境中安享晚年。他也提到，目前第一期工程仍缺約一千多萬元，懇請社會大眾持續支持，讓更多長者受惠。
敬老獅歌公益募款演唱會源自獅友間的創意發想與對長者、弱勢族群的長期關懷。首屆活動成功募集善款並獲得熱烈回響，也讓主辦方深刻體會音樂不僅是娛樂，更是一種拉近距離、安撫人心的力量。
第二屆敬老獅歌公益募款演唱會活動延續「敬老尊賢、關懷弱勢、多元公益」理念，結餘將全數捐助伯立歐長照財團法人及彰化縣自閉症肯納家長協會，分別用於支持高齡長者長照服務，以及自閉症者與其家庭的陪伴與支持，讓公益行動回應不同族群的實際需求。
伯立歐家園已於115年1月10日正式啟用，未來將提供完善、安全且無障礙的長照環境，陪伴身心障礙者與高齡長者安心生活；彰化縣自閉症肯納家長協會則長期站在第一線，協助自閉症者及其家庭面對生活、教育與社會適應的挑戰，兩個單位皆在各自領域守護生命的尊嚴與希望。
本次活動雖已座位額滿，彰化縣愛心獅子會仍期盼透過分享活動理念與成果方向，讓更多人理解公益行動背後的初衷。透過一張入場券與眾人的支持，化為一張照護床、一份守護生命尊嚴的力量，讓愛真正落地，也讓希望在彰化這片土地上持續發光。
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
政二代靠爸吸金1.3億拿去賭博！被害人哭訴：關久一點 顏大鈞下場出爐
台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，頂著「政二代」光環，涉嫌向6名被害人吸金超過新台幣1.3億元。顏大鈞不僅虛構各類工程投資案，甚至對外謊稱「賴清德是我乾爹」以取信被害人。台南地方法院審理後，依6個詐欺取財罪，判處顏大鈞應執行有期徒刑7年10月，並宣告沒收未扣案犯罪所得6050萬元，全案可上訴。
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
曼波魚擱淺北市關渡碼頭 眾人合力救援成功「送回大海」
台北市 / 綜合報導 台北市北投區關渡碼頭昨(5)日下午，一隻曼波魚，也就是俗稱的「翻車魚」被發現擱淺在岸邊。畫面上可以看到，現場有兩位民眾努力想將翻車魚推回海裡，引來許多路人圍觀，最後隨著動物救援隊趕到現場，在眾人合力幫助之下，終於成功拯救翻車的曼波魚，回歸大海。 原始連結
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。
台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。
春節連假 高雄主要醫院開診資訊一覽
今（2026）年春節連假自2月14至22日長達9天，高雄主要醫院多在大年初一至初三都開設傳染病特別門診，也有部分醫院除夕即開設傳染病特別門診，文雄醫院的UCC輕急症中心於週日及國定假日開設，收費較區域及醫學中心低，有需求的民眾也可多加利用。
停車竟遭保全痛毆！ 台北女駕駛「肋骨斷3根」｜#鏡新聞
台北大安區發生嚴重暴力事件，一名女子在停車場停車時，竟然被外派保全壓在地上狠揍，導致肋骨斷了3根，身心嚴重受創，她指控，保全公司事後不聞不問，也沒對施暴的保全懲處。對此，當事保全回應，對於當時情況已經記不清楚了。
尾牙驚濺血！ 「請款拿不到錢」包商怒揮利器送辦
新北市 / 綜合報導 新北市新莊一間熱炒店，昨(5)日深夜，驚傳持刀砍人案！一名翁姓下游包商疑似多次請款遭拒，心生不滿，趁著裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，持利器衝進店揮砍。民眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，直到警方到場，將人壓制逮捕。身穿背心的男子，站在路邊滑手機，這時卻突然衝出一名，手持利器的男子，二話不說往他身上揮砍。砍人男子像是失去理智，面對突如其來的攻擊，被害人只能不斷逃命，一旁群眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，就算這樣，男子還是繼續揮砍，場面相當火爆，警方獲報後也立刻趕往現場。員警VS.現場民眾：「現場就一個人受傷，還有沒有人受傷。」員警抵達現場，現場群眾還是很激動，警方立刻將人隔。目擊民眾：「有人拿刀啊，拿菜刀啊，在追那個拿菜刀的，(十幾個追一個這樣喔)，對啊。」事情發生在5日晚上，新北市新莊區民安西路，一間熱炒店，翁姓男子是下游廠商，疑似積欠債務，不滿提前預支款項被拒絕，買利器追砍上游張姓廠商，另一人也遭到波及，其他人見狀丟箱子酒瓶制止，最後失控的翁姓男子遭到逮捕。新莊警分局光華所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，並當場查扣菜刀1把。」警方，第一時間，迅速壓制逮捕行兇翁姓男子，並當場查扣菜刀1把，全案將涉案男子，依傷害罪移送新北檢偵辦，工程款管糾紛喬不攏，一場開心尾牙變調，濺血收場。 原始連結
離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃
南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導高雄７號深夜發生一起離奇的死亡案件，一名男子不明原因倒臥在交流道匝道，造成三名駕駛閃避不及輾過，當場死亡。汽車駕駛說因為天色昏暗，沒注意有人躺在那裏，輾到後也驚嚇到。監視影像發現，男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，為什麼深夜會倒在匝道口遭輾斃，還要調查。兩台車前後輾過倒臥交流道的男子。（圖／民視新聞）監視器畫面拍下，汽車準備開上高速公路，好幾台都突然踩了剎車燈，其中一台車身晃動了一下，後面一台趕緊將方向盤往右邊打，但還是輾到異物。兩台車停了下來，下車後才發現，輾到的竟然是一名中年男子。駕駛說現場黑黑的，開過去不小心就撞到了，不知道怎麼會有人在這邊，驚嚇到。另一名駕駛也說沒有看到，看到時已經有閃了，但還是來不及，就撞到他的腳。監視器拍下，死者徒步橫跨中正路交流道東側便道。（圖／民視新聞）這地點在高雄中正交流道北上閘道口，深夜11點多，一名男子不名原因倒臥在閘道口前，除了畫面中的兩台汽車外，之前也被另一台汽車輾過，三名駕駛都被依過失致死罪嫌送辦。其中第一輛車還涉及肇逃。高市警福德所長洪銘聰說，第一台車的王姓駕駛肇事後駛離，處新台幣3千元以上，9千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照不得再考領。監視器拍下，死者不顧路上車來車往，徒步橫跨交流道東側便道，身影就消失在內側車道陰影處。他身上沒有證件，警方從現場留下的郵件招領單，研判死者是一名高姓男子。死者曾經住在交流道週邊，這幾年又經常看到他在附近走動，但為什麼會突然突然橫跨交流道，又突然倒臥路中遭到輾斃，詳細原因警方還要調查。原文出處：高雄離奇車禍！ 男子突倒匝道 「遭3車輾」當場身亡1駕駛肇逃 更多民視新聞報導超人力霸王降臨高雄！冬日遊樂園2月7日登場 2尊巨型角色港區就位慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝高雄行人突倒臥匝道口「連續遭輾」首車駕駛逃逸遭逮
相伴逾30年！比起看護更像情人 人瑞親聘她來照顧自己
台北市1名102歲王姓人瑞，今年1月5日與賴姓女看護（68歲）登記結婚，3天後子女探視時得知此事，遂對賴女提出強制告訴；3日下午時分，賴女帶王姓人瑞到馬偕醫院就診，子女直接在醫院門口搶人，造成賴女受傷送醫，事後賴女也反告王翁子女；據了解，當初10名子女達成協議，每月共同提供一筆錢，作為王姓人瑞的養老金，賴女則是王姓人瑞親自聘用，因此在他的眼中，賴女可能更像是情人的角色。
徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院開庭劉向婕認罪
社會中心／綜合報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，涉嫌和丈夫杜秉澄，一起幫詐騙集團洗錢，後續又新增5名被害人，新北地院針對這一起案件，開庭審理，杜秉澄否認犯行，不過，劉向婕卻在庭上承認自己協助詐騙集團洗錢，夫妻兩人在公開決裂後，除了對徐巧芯的事情，隔空互槓，對涉案情節，同樣說法不一。徐巧芯大姑劉向婕vs.記者：「想問一下開庭前還有什麼話想要說的嗎，沒有沒有。今天也是為了同一個案由來的嗎?是對。」國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，捲入詐騙洗錢案，6號一早，戴著口罩，低調現身新北地院，而同樣來開庭的還有她的丈夫杜秉澄。徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢（圖／民視新聞）低頭沈默，快步進入法院，新北地院首度針對劉向婕夫婦的詐騙案開庭審理，新增5名被害人，根據了解，杜秉澄運作後端水房，擔任控盤指揮，造假KYC資料，應付檢警調查，再由前端水房就贓款匯入劉向婕帳戶，轉為泰達幣洗錢，對此，杜秉澄否認犯案，而劉向婕雖否認參與詐騙，但承認協助洗錢。夫妻倆來開庭，各走各的路，對比日前公開在鏡頭前，上演夫妻開撕，形成強烈對比。徐巧芯大姑劉向婕（2.5）：「對於杜先生所陳述，徐巧芯委員的諸多事項，都是與事實不相符合的。」劉向婕丈夫杜秉澄（2.4）：「他（徐巧芯）當選立委要這樣去切割我，如果我們台灣政治人物會對家人這樣，我們支持者要自己好好思考一下，他會對你們做些什麼事情。」徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢（圖／民視新聞）為了徐巧芯，夫妻決裂，劉向婕甚至透露和杜秉澄辦理離婚事宜，但只要詐騙案件判決還沒定讞，兩人只能繼續冤家路窄，在法院碰頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢 更多民視新聞報導正妹酒醉上車！遭司機「脫光性侵拍片」玩後棄路邊 連內褲都是精液甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中
下停車場斜坡硬擠會車 還嗆：出事就找警察.網傻眼
台北市 / 綜合報導 一名駕駛日前準備從地下停車場開車 出來 時，卻遇到對向轎車無視「出車注意」警示燈已經亮起，仍執意往下行駛，雙方在狹窄上坡車道硬擠會車，場面相當驚險。這名駕駛表示，對方女駕駛還掏出手機對著他錄影，並嗆聲「若車子發生什麼意外，就要叫警察來」，影像在網上曝光後，被網友罵翻。 原始連結
春節血庫告急？台北捐血中心：全血庫存僅剩4天
農曆春節將近，民眾出遊與聚會活動增加，加上近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。台北捐血中心每日血液安全庫存量須維持10天，截至今(6)日為止，全血平均庫存量僅4天，血液庫存急缺，迫切需要大家踴躍捐血救助病患。 目前各血型庫存天數如下：A型4.6天、B型4天、O型3.3天、AB型6.4天，供應非常吃緊。若庫存持續偏低，恐影響大台北地區各醫療院所病患之日常及緊急所需用血。 台北捐血中心指出，春節連假期間醫療用血需求不會因假期而減少，呼籲符合捐血資格的民眾把握春節前時間抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能，因為生命無法等待，每一袋血液，都是病人延續希望的重要力量，可以讓更多病人能安心過好年。 民眾可多加利用雙北及基隆地區各捐血定點及捐血車挽袖捐血，相關捐血地點與活動資訊，請至台北捐血中心官方網站https://www.tp.blood.org.tw/或臉書粉絲團https://www.facebook.com/taipeiblood查詢。 【延伸閱讀】捐血後血液需經多少關卡才可使用？ 探訪捐血中心帶你一次
台籍男洛杉磯被撞死！92歲嬤失控衝撞超市釀3死、6人輕重傷
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導美國洛杉磯西木區一間華人常去的大華超市，5日中午發生重大車禍。一名92歲女性駕駛先在路上撞上自行車騎士，隨後車輛未停反...
全台血庫拉警報！ 平均庫存僅5.1天 O型血最缺
全台血庫拉警報，目前全台平均血液庫存量僅5.1天，已低於安全水位，其中O型血最為吃緊，只剩4.3天，部分地區甚至跌破4天，處於「急缺」狀態，恐影響醫院日常醫療與緊急救治用血。依血液安全標準，安全庫存量須維持7至10天，4至7天為偏低，4天以下即為急缺。根據血液基金會統計，目前全台除了O型血短缺，A型