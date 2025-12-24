(影) 第二島鏈出現裂縫？ 中國重建「這島」二戰跑道 美智庫示警區域風險升高

[Newtalk新聞] 在中國企業參與下，密克羅尼西亞聯邦雅浦州偏遠環礁沃萊艾島（Woleai）的一座二戰時期機場跑道正在重建，引發美國國防與安全圈高度關注。美國多名防務分析人士警告，北京在西太平洋具戰略意義地區的影響力正持續擴大，恐對美國既有防禦布局構成挑戰。





據《南華早報》報導，總部位於華盛頓的「保衛民主基金會」（FDD）非常駐高級研究員克萊奧・帕斯卡爾日前在社群平台發布影片，顯示位於沃萊艾島、面積僅約 4.5 平方公里的環礁上，一條機場跑道正在施工。她在 10 日的貼文中指出，一家中國公司正重建該跑道，地點距離美軍重要基地關島約 965 公里，工程預計於本月底完工。

廣告 廣告





根據美國非營利組織「哈貝勒外島教育基金會」旗下研究機構資料，該跑道原由日本於 1940 年代初期興建，二戰期間遭美軍轟炸而荒廢至今。近期重建工程中，至少有兩家中國企業被證實參與。





關島位於第二島鏈上。 圖：翻攝自央事軍事





今年 5 月的奠基儀式上，中國國有企業山東恆悅市政工程股份有限公司曾發布聲明，證實參與該項目建設，並表示工程將「在促進區域經濟與社會發展方面發揮重要作用」，有助提升航空運能與飛航安全，改善環礁居民交通條件。10 月，隸屬於山東省德州市交通發展集團的一家市屬國企子公司，也在社群媒體發文稱員工參與相關施工。





密克羅尼西亞總統韋斯利・西米納出席奠基儀式時，將該計畫形容為一項「由國會資助、期待已久的投資」，目的是恢復沃萊艾環礁的航空連通性並改善交通條件。總統辦公室則將工程正式命名為「沃萊艾機場跑道修復計畫」。





然而，由於密克羅尼西亞與馬紹爾群島、帛琉同樣與美國簽署《自由聯合協定》，美方依協定向其提供經濟援助與軍事保護，並享有對其領空、領海與領土的獨家軍事使用權，任何第三國的軍事或戰略存在理論上須經美國同意。分析人士指出，在該法律框架下，中國幾乎不可能正式將該機場用於軍事或兩用用途，但相關工程仍引發疑慮。





由於密克羅尼西亞與馬紹爾群島、帛琉同樣與美國簽署《自由聯合協定》，美方依協定向其提供經濟援助與軍事保護，並享有對其領空、領海與領土的獨家軍事使用權，任何第三國的軍事或戰略存在理論上須經美國同意。 圖 : 翻攝自環球網





美國傳統基金會艾莉森國家安全中心高級研究員布倫特・薩德勒指出，沃萊艾跑道重建是「最新的警訊」，顯示中國正「有條不紊地削弱美國的太平洋防禦體系」。他在 10 日刊登於《國家安全雜誌》的文章中呼籲，美方有必要調查，為何中國對具潛在兩用性的基礎設施投資能在該地區長時間不受阻礙地推進。





相關爭議也凸顯美中在太平洋島國間，圍繞外交與經濟影響力展開的競逐日益激烈。2022 年，北京與所羅門群島簽署安全協議；今年 2 月，又與庫克群島簽署多項涵蓋基礎設施、旅遊、科技與深海礦產的合作備忘錄。





近期有美國智庫發布文章稱，美軍開始加強對第一、第二島鏈的軍事部署，準備應對可能在 2026 年爆發的台海衝突。圖為美軍艦隊。 圖：翻攝自 騰訊網 地球村的故事





對此，中方對沃萊艾計畫本身鮮少公開回應。中國駐斐濟大使館今年 7 月則表示，北京長期參與太平洋地區道路翻修、橋樑建設等民生項目，強調中國「無意參與地緣政治競爭或建立所謂勢力範圍」，援助不附帶政治條件。





隨著對中戰略競爭升溫，美國也重新將焦點投向太平洋島國。美國總統川普日前簽署 2026 財年《國防授權法案》，要求國防部加強與密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉等國的接觸，以提升美國在與中國競爭中的相對優勢。法案同時將美方對雅浦國際機場的撥款提高近 58%，達 14.95 億美元。





隨著對中戰略競爭升溫，美國也重新將焦點投向太平洋島國。 圖 : 翻攝自曹興教授





在此同時，北京亦持續深化與該地區互動。本週，中國外交部副部長馬朝旭在北京會見多個太平洋島國與太平洋島國論壇代表，並表示中國與相關國家合作成果豐碩。11 月，中國與包括密克羅尼西亞在內的五個島國簽署經濟夥伴關係框架協議，進一步鞏固雙邊合作。





美國安全界人士警告，若相關動向未被妥善評估與因應，恐使美國多年來在該地區投入的軍事與戰略資源面臨風險，並為未來區域安全局勢增添不確定性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

俄軍攻下第4座萬人大城! 保全將士性命 烏撤出錫維爾斯克 頓北城市曝險境

「彈劾賴清德」網路投票出爐！10萬票結果懸殊 「這選項」輾壓全場