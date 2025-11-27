影／第五屆台中市工藝師出爐 三位工藝匠師獲肯定

▲第五屆台中市工藝師出爐，三位工藝匠師獲肯定、進駐港區藝術中心推廣工藝之美。（記者張玉泰/攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】第五屆「台中市工藝師」名單正式公布！長期投入工藝創作與技藝傳承的廖勝文、史嘉祥及李幸龍三位工藝師脫穎而出，獲得這屆殊榮。台中市政府文化局今（27）日舉行授證典禮，由局長陳佳君親自頒授證書，肯定三位工藝師在創作、傳承與創新上的卓越成就。獲獎者除可獲得新臺幣25萬元獎金外，未來也將進駐港區藝術中心，讓市民能近距離欣賞工藝技法之美，體驗傳統工藝的當代魅力。

台中文化局長陳佳君表示，中部是台灣漆藝的重要發展基地，近百年來孕育出陳火慶、賴高山、王清霜等漆藝代表人物。此屆三位獲獎工藝師皆善於將傳統工藝結合現代表現語彙，展現工藝在多元媒材、造型及創作理念上的無限可能。其中，漆工藝師廖勝文對漆藝推廣具有高度使命感，作品風格多元，以脫胎漆器聞名，漆畫表現亦具深度；工藝師史嘉祥擁有陶、漆、雕塑等跨領域創作經歷，更在臺中監獄漆藝技訓班指導受刑人長達28年，以實際行動推動技藝傳習；而陶工藝師李幸龍耕耘陶藝40餘年，在器形、質感與肌理處理上均具高超技藝，屢獲重要獎項肯定。

▲第五屆台中市工藝師出爐，三位工藝匠師獲肯定、進駐港區藝術中心推廣工藝之美。（記者張玉泰/攝）

文化局補充，截至這屆已有14位工藝師獲得此一殊榮。廖勝文工藝師在研習漆藝隔年即入選全國美展，此後更陸續獲得大墩美展、傳統工藝獎等肯定，是台灣當代漆藝的重要創作者之一。他目前於大甲鐵砧山下成立「鐵山漆坊」專注創作與推廣，並於民國105年被登錄為台中市傳統漆藝—夾紵漆器保存者。廖勝文分享，其原從事醬菜工作，因勞動造成肌肉拉傷，人生因緣際會踏入漆藝領域，從陳火慶國寶級技藝班結業後即全心投入漆藝創作，希望讓漆工藝重新走進人們生活。

漆陶工藝師史嘉祥長期致力於陶漆工藝推廣，擅於以傳統工法結合當代雕塑語彙，作品多次參展國內外重要展覽，其「謹告陶漆」系列更受到藝術界高度關注。他表示，陶胎是作品的「骨架」，漆則是「精神」，創作者在於思考希望呈現的狀態，並以實驗性的創作態度持續突破工藝框架，讓古老工藝在當代語境中綻放新生命。

擅長複合陶與漆技法的李幸龍工藝師，於民國103年登錄為台中市陶藝保存者，投入陶藝創作逾40年，以沉靜內斂且耐人尋味的作品風格廣受喜愛。近年更深入研究壺與茶文化的結合，在壺藝領域建立獨到見解。他表示，陶土的質樸與漆的細膩相互融合，讓材料在作品中激盪出全新的可能性。

今日授證典禮嘉賓雲集，包括市議員劉士州、石岡區區長徐天龍、西屯區副區長嚴錦堂、東區公所課長陳昭凱、南區公所課長陳榮庭、以及此屆評審委員吳水沂到場祝賀；立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、廖偉翔、市議員林霈涵與黃馨慧亦派員共襄盛舉，一同見證台中工藝文化的重要成果。