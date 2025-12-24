影／第一屆彰基醫護音樂節登場 藝人輪番開唱點亮彰基

▲彰基總院長陳穆寬教授謝謝醫護人員的辛勞，希望透過這場音樂會讓大家拋開心中的壓力，好好享受音樂所帶來的快樂。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為向長期堅守第一線、默默守護民眾健康的醫護人員致敬，彰化基督教醫學中心昨晚（23日）於蘭大衛國際會議廳隆重舉辦「第一屆彰基醫護音樂節」。這場專為醫護同仁量身打造的聲光饗宴，邀請天團「告五人」、「宇宙人」、「Tizzy Bac」及多組人氣藝人輪番獻藝，透過音樂的力量，舒緩醫護人員高壓的工作負荷，並感謝他們在守護中台灣醫療量能上的辛勞付出。

金曲卡司齊聚 現場氛圍嗨翻天

音樂節開幕儀式由充滿活力的金曲樂團宇宙人擔任開場嘉賓。他們一上台便以輕快的節奏與多首膾炙人口的經典作品瞬間點燃全場氣氛，讓平日嚴謹專注的醫護同仁放下了手中的壓力，隨著旋律輕快搖擺。

隨後，饒舌教父大支以充滿生命力與社會關懷的歌詞觸動人心；台語創作歌手鍾綺以細膩嗓音帶來溫暖慰藉；搖滾指標Tizzy Bac 則以獨特的音樂美學展現搖滾張力。而當壓軸嘉賓—超人氣 Z 世代天團告五人登場時，現場尖叫聲震耳欲聾，多首膾炙人口的經典歌曲引發全場大合唱，將音樂節的氣氛推向最高潮，現場燈火與螢光棒交織，形成一片燦爛星海。

總院長陳穆寬：音樂是醫護人員最好的療癒劑

彰基總院長陳穆寬教授親自出席，與全體系同工一同參與，共同沈浸在動人的樂音中。陳穆寬總院長表示：「總共三場的演唱會，今天（23日）是第一場，可惜的是彰基近萬名員工，今晚只有700多位能夠入場，但是我們要特別感謝所有醫護人員的辛勞，特別是身為醫學中心的醫護人員，長期面對急、重、難、罕症的患者，所以他們都承受了身心巨大的壓力。因此，我們藉由第一屆的『彰基醫護音樂節』，來療癒他們的心靈，因為我始終相信我們要好好的感謝醫護人員，只有身心靈都得到健康及祝福的醫療人員，才能夠提供最高品質的服務，給所有中部地區的患者。」

希望透過這次音樂節，讓大家在忙碌的醫療工作之餘，能有一個完全放鬆、被肯定且充滿尊榮感的時刻，在音樂中找回服務的熱情與力量。

打造友善職場 永續守護民眾健康

彰基院方強調，這場音樂節不僅是一次娛樂演出，更是彰基落實「友善職場」與「員工關懷」的具體行動。近年來，彰基不僅在醫療技術、智慧醫療與學術研究上追求卓越，更致力於營造溫暖的工作環境，透過多元化的文康活動與心理諮商支持，確保同工能擁有健康的身心狀態，進而提供病患更高品質的醫療服務。

未來，彰基醫學中心將持續推廣此類藝術與醫療結合的活動，期盼能藉此凝聚同工向心力，讓彰基成為一個既專業又充滿溫度的醫療堡壘，攜手全體醫護同工，持續為中台灣民眾的健康繼續奮鬥。