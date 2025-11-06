影／第26屆磺溪美展彰化縣立美術館登場 十類藝術創作綻放光彩

▲彰化縣年度重要藝文盛事「第26屆磺溪美展」正式登場，本屆得獎作品自即日起於彰化縣立美術館展出至11月30日，彰化縣文化局長張雀芬誠摯邀請民眾前往欣賞。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣年度重要藝文盛事「第26屆磺溪美展」正式登場！本屆展覽共展出墨彩、膠彩、書法、篆刻、油畫、水彩、雕塑、工藝、攝影與版畫等十大類、共159件作品，充分展現當代藝術的多元風貌與創作能量。每件作品皆蘊含創作者獨特的情感與故事，值得細細品味，彰化縣文化局長張雀芬誠摯邀請民眾前往欣賞。本屆得獎作品自即日起於彰化縣立美術館展出至11月30日，頒獎典禮則將於11月8日（星期六）下午4時20分在彰化孔子廟舉行，歡迎各界踴躍參與。

廣告 廣告

今年磺溪美展徵件數再創歷史新高，共徵得1,375件作品，歷經48位評審委員嚴謹的初審、複審及決審三個階段，最終評選出磺溪獎、全興獎、磺溪新人獎及入選獎等共159件優秀作品。其中最高榮譽「磺溪獎」由各類首獎採不分類方式遴選出5名得主，除獲得獎金10萬元外，另頒發典藏費15萬元，總計25萬元，作品由彰化縣文化局典藏。

▲彰化縣文化局長張雀芬與本屆磺溪獎座設計者的長榮大學美術系教授林慶祥合影。（記者林明佑攝）

本屆磺溪獎得主分別為水彩類王怡文《蘭嶼・印象 IX》、墨彩類陳禹豪《共生》、膠彩類吳惠淳《逆光》、版畫類林淑芬《天光》，以及書法類顏國順《彰化縣象徵四詠之縣鳥－灰面鵟鷹》。得獎作品各具風格，皆展現獨特的創作視角與技法，風貌多樣、意涵深遠。無論是人物形象的描繪，或是色彩與線條的運用，無不細膩傳達藝術家對情感的觀察與對理念的深刻詮釋，體現彰化藝術創作在深度與廣度上的豐沛能量。

▲第26屆磺溪美展展場一隅。（記者林明佑攝）

此外，「全興獎」共有8名得主，分別為油畫類薛宏瑋《雨天的微笑》、水彩類姚綵情《大自然的祝福之二－光捎來的訊息》、墨彩類賴俊吉《豪宅‧好窄 Luxury Homes・Very Narrow》、膠彩類李美樺《流光 Time》、雕塑類謝政翰《力轉生》、工藝類王梅容《記憶儲存器》、篆刻類林晃田《龍躍雲津》，以及書法類王湘芬《王維 桃源行》。作品由財團法人全興文教基金會典藏，並各頒發典藏費新臺幣15萬元。文化局特別感謝財團法人全興文教基金會自民國94年起長期贊助磺溪美展，至今已超過二十年，累計投入經費超過4,700萬元，為企業回饋地方、推動藝文發展的典範。

「磺溪新人獎」自民國100年（第12屆）設立以來，致力鼓勵彰化縣籍藝術家積極投入藝術創作與展出。今年評審過程中，水彩類姚綵情與工藝類蘇建程兩位藝術家，多輪投票均獲得相同票數，經主席與召集人深度討論後，決議今年新人獎錄取兩名，兩位得主各獲頒獎金5萬元。評審過程的嚴謹與結果的公平，充分展現磺溪美展對藝術新秀的重視與鼓勵。

今年的獎座設計同樣匠心獨具，特別邀請長榮大學美術系教授林慶祥設計與製作。林教授為彰化埔鹽鄉出身，同時亦為「本縣美術家接力展」第77棒參展藝術家。獎座以「多重透視」為創作概念，象徵創作者視野的延伸與藝術語言的突破，展現不斷探索、創新與超越的精神，為本屆展覽注入深遠的文化意涵與時代象徵。

彰化縣文化局表示，磺溪美展不僅是一場藝術競賽，更是一個促進藝術交流與文化傳承的重要平台。透過這項展覽，持續發掘優秀創作者，讓藝術走入生活，讓創意深耕土地。因此，今年磺溪美展得獎作品於縣立美術館展出後，將展開巡迴展覽，縣內至永靖成美藝廊展出，縣外則前往國立新竹生活美學館，讓更多民眾能親身欣賞這些得獎作品的精湛藝術風采，感受磺溪美展的獨特魅力與文化深度。