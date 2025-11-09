影／第27屆磺溪文學獎暨第33輯作家作品集頒獎典禮 彰化孔子廟登場

▲磺溪文學獎7位磺溪獎得主。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】全國文學盛事在彰化，「第27屆磺溪文學獎暨第33輯作家作品集」頒獎典禮於今(9)日下午在彰化孔子廟隆重舉行，縣長王惠美親臨頒獎恭賀，除了肯定得獎者傑出表現外，也特別感謝評審老師們的辛勞與文化局同仁的用心籌辦，使活動圓滿順利。王惠美表示，磺溪文學獎從創辦以來，已邁入第27個年頭，設有新詩、散文、短篇小說、報導文學、微小說、電視電影劇本和傳統詩共七大類，為文學創作者提供了自由創作的舞台，感謝各位創作者用文字為彰化增添色彩、用作品書寫人生，讓彰化的故事被更多人看見，也要感謝用心付出的評審老師，為大家評選出每一篇深刻且動人的優秀作品。

王惠美表示，今年磺溪文學獎共收到499件投稿，最終選出38件優秀作品，令人欣慰的是，新詩類賴文誠、散文類陳麗紅、短篇小說類林佳儀這三位「磺溪獎」得主都是彰化人，這不僅是個人榮耀，更是彰化文學深耕多年的成果見證，今年磺溪文學獎因為有各位的參與，讓彰化這片土地的情感與溫暖在字裡行間流動，印證了這一屆的徵文主題：「文字如燈，照映字裡行間」，文字猶如一道光，溫柔而堅定，照亮人心，也延續磺溪文學獎長年深耕在地文學的精神力量。

王惠美說，此外，今年《磺溪文學第33輯—彰化縣作家作品集》入選4部作品：分別是紀明宗新詩《涉世•涉事》、鄭委晉新詩《新的卜辭》、謝力瑋新詩《風吹稻香過》以及葉衽榤小說《黑卒仔過河》等4部作品，4位作家與彰化都有著深厚連結，以文字細緻描繪彰化的土地、社會與生命的演變，展現對家鄉的真誠關懷與體悟，透過出版磺溪文學獎和作品集，這些珍貴的創作能被典藏與傳揚。縣府團隊將會持續推動磺溪文學獎和作家作品集，讓彰化的文學魅力被更多人看見，也希望未來有更多人能加入這場文字的饗宴，一起書寫屬於彰化的精彩詩篇。

彰化縣文化局表示，本屆磺溪文學獎7位磺溪獎得主，分別是新詩類磺溪獎由彰化人賴文誠《節奏 ─ 記線西鄉永安製鼓工藝社》透過節奏與聲響隱喻生命歷程與情感波動，展現對家鄉、親情與勞動精神的深刻凝視；散文類磺溪獎由彰化人陳麗紅《聲音》描繪生活節奏與情感起伏，展現對家鄉與親情的深刻連結；短篇小說類磺溪獎由彰化人林佳儀在〈螢光〉作品中描述透過人物的情感連結，從孤寂中找到生命意義與希望，以及微弱卻堅定的溫暖。

報導文學類磺溪獎楊語芸〈珍珠海的殘光：蚵農、蚵商與剖蚵的手〉中記錄蚵農與剖蚵人守護珍珠蚵的勞動韌性，在困境中展現土地連結與生活尊嚴的微光；微小說類磺溪獎由彰化人姚佩均在〈海的孩子〉作品裡透過回憶與再訪，描繪童年海邊友誼與鄉土情感，映照時間流逝與土地變遷中的溫柔牽引。

電視電影劇本類磺溪獎許勝雄在〈灰河彼岸〉作品裡描繪一場土地與記憶的抗爭，透過世代衝突與地方真相揭露，展現沉默如何被喚醒；傳統詩類磺溪獎張政愉在〈彰化四時行旅圖〉，詩作中描繪彰化四地風景與歷史人文，四時流轉中展現地方風華與時代印記。

另為鼓勵創作、培植在地文學家，第33輯「彰化縣作家作品集」入選4部作品，紀明宗新詩類著作《涉世•涉事》為個人第15本詩集，共收錄112首詩作，分為五卷，呈現詩人近四十年創作軌跡，以詩抒情亦述事，見證人生歷程與創作不輟的精神；鄭委晉新詩類著作《新的卜辭》，分為華語詩、台語詩與客語詩三輯，詩人以多語創作實踐文學的多重面貌，從語言、音樂到文化記憶，展現跨域融合的創作能量。

謝力瑋新詩類著作《風吹稻香過》，以彰化風土為詩，透過三章詩作描繪山光田影、濁水溪畔與老街巷弄的人情風景，展現詩人對故鄉深厚的情感與文學凝視；葉衽榤小說類《黑卒仔過河》，收錄八篇作品，以文化議題為核心，融合寓言手法與多樣題材，呈現作者十多年來持續耕耘文學、勇於嘗試的創作能量。

第27屆磺溪文學獎暨第33輯作家作品集頒獎典禮，由彰化創作樂團曾立馨 Hug Muzik 熱情揭開序幕，演出中特別帶來描繪心中彰化意象的原創作品，致敬在地文學家賴和，並融合北管樂器，展現傳統與現代交融的音樂風貌。