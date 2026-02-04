影／第36屆「寒士吃飽30」全台啟動 哈雷車隊化身送禮大使傳遞溫暖

圖／創世基金會提供





農曆新年將至，由創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦的第 36 屆「寒士吃飽 30」送禮到家活動，於2日正式開跑！活動由前副總統陳建仁賢伉儷、衛福部次長呂建德等多位貴賓共同敲響愛心鑼，更有 15 台哈雷重機組成的「雷公車隊」領軍擔任愛心大使，象徵萬馬奔騰將年禮親送至全台。自 2 月 2 日至 13 日，將動員約 2,000 名義工，把內含 7 道年菜及 600 元紅包的溫暖關懷，親手送到 1 萬 4 千多名寒士、植物人家庭與獨居長輩手中，確保弱勢族群在長達 9 天的春節假期中不再孤苦。

重機轟隆齊發！全台 22 縣市同步送愛 貼心訪視「邱小姐」家

本次開跑儀式結合「宋坤傳藝」祥獅鑼鼓，氣勢磅礡。15 台哈雷重機以震撼引擎聲為活動揭幕，展現台灣民間與企業對公益的熱血投入：

親訪清寒家庭： 貴賓們今日特別親訪 80 年次的邱小姐家。邱小姐因小腦萎縮臥床多年，照顧她的老父亦是身障者，家境極為困苦。現場貴賓不僅送上年禮與紅包，更親手貼上春聯，為這個一刻不得喘息的照顧家庭帶來平安祝福。

公私協力守護：前副總統陳建仁感性表示，將禮物「送到家」的調整非常貼心；衛福部次長呂建德則強調，透過公私協力才能織出台灣最強的社會安全網，溫暖每一位弱勢朋友的心。

企業與社會涓滴成河：富邦、證交所等 6 萬善士共襄盛舉

創世基金會廖經倫副董事長指出，這項善行能持續 36 年，全賴台灣大眾的長期肯定。今年活動能順利推動，感謝包括富邦集團（連續 10 年支持）、建國工程、臺灣證券交易所及多個公益基金會與民眾的熱情響應：

愛心成果：截至 1 月底，全台累積近 6 萬多位善士支持，金額從零錢到百萬元不等，展現出台灣人最動人的溫馨人情味。

務實行善：每一份年禮均含 7 道豐盛年菜，搭配象徵祝福的紅包，旨在讓身處黑暗中的家庭獲得向前邁進的力量。

呼籲社會持續關注：植物人照護 365 天不停歇

雖然春節年禮已陸續送達，但創世基金會提醒，植物人與長期臥床者的照護是全年無休的，並不會隨假期結束而停止。目前因物價上漲與環境因素，募款仍面臨挑戰。

長期支持：呼籲大眾一人一力、點滴支持，讓愛與善的循環能持續注入弱勢家庭。

愛心專線：若您有意願支持相關服務，可洽愛心專線：(02) 2835-7700 分機 9。

「寒士吃飽 30」不只是一頓飯，更是對弱勢者的一份尊嚴與認同。在這個長假前夕，透過全台義工的腳步，我們讓愛跨越地理限制，送達每一處最需要光亮的角落。

