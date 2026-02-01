影／筆墨傳祝福義賣暖新春 公益義賣春聯籌建伯立歐家園二期

▲「筆墨傳祝福・義賣暖新春」迎新春公益活動，由彰化縣長王惠美、彰化縣書法學會理事長吳肇勳及多位資深書法名家共同開筆揮毫。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】墨香流轉、春意萌動，為迎接115年農曆春節，由伯立歐長照財團法人主辦，彰化縣文化局與彰化縣書法學會共同協辦「筆墨傳祝福・義賣暖新春」迎新春公益活動，於今（1）日上午於彰化縣立美術館前廣場盛大舉行，彰化縣長王惠美、彰化縣書法學會理事長吳肇勳及多位資深書法名家共同開筆揮毫。活動透過書法藝術結合公益義賣，在年節前夕傳遞祝福與溫暖，為社會注入更多行善的力量。

王惠美表示，彰化是書法藝術深耕的重要基地，感謝彰化縣書法學會吳肇勳理事長帶領眾多書法名家熱情參與，推廣彰化書法文化並向下扎根，結合文化與生活，讓書法持續發展。今天活動內容除了春聯義賣、藝品認購外，並結合愛心義賣，本次義賣所得將用於籌建伯立歐第二期家園，以實際行動支持身心障礙者照護服務，落實公私協力，展現文化與公益交織成的溫暖能量 。

王惠美指出，伯立歐長照財團法人長期投入身心障礙者照護服務，為小兒麻痺夥伴提供有尊嚴的晚年。感謝陳忠盛董事長的帶領及顧問團楊奕強團長號召各行各業，在社會大眾齊心努力下，伯立歐家園第一期工程已於今（115）年1月落成，但仍有2,400多萬元經費缺口待補足。本次活動義賣所得，將全數作為伯立歐第二期家園籌建經費，期盼透過拋磚引玉吸引更多人關注，協助完善照護環境，讓需要幫助的朋友獲得完善且有尊嚴的照顧。

伯立歐家園創辦人暨董事長陳忠盛表示，感謝王縣長從擔任立委時期，就以積極的行動力一路上不離不棄的支持，協助伯立歐一步一腳印朝著夢想與使命努力前行。自109年起每年邀請許多藝術家提供藝術品進行義賣，籌措伯立歐家園的成立資金；同時感謝楊奕強團長成立伯立歐顧問團，結合社會資源出錢出力。伯立歐家園第一期工程在今年1月10日順利落成，後續還有2千多萬的資金缺口需要大眾的善心支持，希望社會大眾齊心努力，為年老孤苦無依的重度身障人士及失能失智的長者提供一個可以安身立命的美好家園。

彰化縣書法學會理事長吳肇勳表示，感謝王縣長縣府團隊的邀請，讓彰化縣書法協會能夠過義賣活動延續喜樂之愛，彰顯生命價值並照顧社會上需要協助的弱勢族群。

伯立歐顧問團長楊奕強表示，感謝所有藝術家的愛心，從約5年前發起伯立歐家園至今，歷經不變的堅持與漫長的募款，第一期工程終於在今年1月順利落成，目前為止還不足約2千多萬元的缺口，希望大家繼續支持伯立歐，圓滿第二期工程，繼續造福更多人。

《駿馬開程》得標者康博集團總裁吳俊毅表示，在王縣長大力號召下，集團秉持著善事做越多、好運就越多的理念，長期支持建設伯立歐家園，並感謝顧問團楊奕強團長的善心。祝福所有彰化鄉親都能健康、平安、發大財。

彰化縣文化局長張雀芬表示，今日活動現場義賣項目有春聯及書藝作品，另外規劃15位書法名家共同創作大型書藝作品《駿馬開程》，康博集團以28萬8,000元得標。透過筆墨與公益的結合，讓文化不僅停留於欣賞，更轉化為實際回饋的力量。活動邀請多位縣內知名書法家現場揮毫，讓民眾近距離欣賞大師風采，另外安排蘇俊琪老師團隊帶來音樂演奏，增添節慶氣氛。亦提供限量客製化春聯服務，民眾可依個人需求指定吉祥文字，或事先透過線上方式預訂，讓春聯不僅是年節裝飾，更成為專屬於家的祝福象徵。