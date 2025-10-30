影／管碧玲劉世芳傻傻分不清？謝龍介「指管為劉」，管媽笑到噴淚出框...吳思瑤轟他：國會反指標

台中爆非洲豬瘟病例，立法院質詢時聚焦廚餘處理與邊境檢疫是否失守，然現場卻爆出爆笑插曲。 中國國民黨立委謝龍介周三（10/29）質詢時認錯人「指管為劉」，全程以「部長」稱呼海委會主委管碧玲，更讚管在馬太鞍溪堰塞湖救災的表現，直到管忍不住笑著當場提醒「那是劉部長，我是主委」。 謝龍介這下才意識到自己把管碧玲誤認成內政部長劉世芳，管與在場人員當場忍俊不禁，場內一片笑聲。 不僅如此，管碧玲一度在台上忍不住笑到「出框」，謝只能尷尬地在台上繼續笑著質詢。管走下質詢台後還一度笑到拭淚，尷尬爆笑的畫面因此在網路與社群媒體上瘋傳。 管碧玲事後在臉書發文，緩頰表示「我年紀比較大，劉部長委屈了」。 民進黨立委吳思瑤則發文痛批謝龍介「連閣員都分不清，是國會反指標」，更喊話應建立不分區立委退場機制，否則國會將持續沈淪。

將管碧玲誤認為劉世芳 謝龍介立院質詢引笑場

台中爆發非洲豬瘟病例，各界關切後續防疫作為與責任追究。立法院內政委員會周三（10/29）邀請內政部、海委會、農業部等報告「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制」，並進行詢答。在質詢時，中國國民黨立委謝龍介與海委會主委管碧玲全程用台語對話。

謝龍介請管碧玲上台時稱「部長，部長辛苦了」（編按：管碧玲職稱為海委會主委），接著稱讚管是內閣閣員中，少數出身基層、透過民意檢驗，真正了解民意的明星閣員」，他接著肯定對方處理馬太鞍溪堰塞湖時，展現政務官與事務官不同之處，在於擔起責任、面對錯誤。

管碧玲面露狐疑地輕聲回應「是⋯」接著謝龍介表示包括農業部，現在燕子口堰塞湖的事情就有提早處理，過去若是馬太鞍溪堰塞湖，能在颱風前、成立災防中心前就處理，今天就不會有這些事（指溢流衝擊下游造成傷亡）。

謝龍介狂轟非洲豬瘟、馬太鞍溪堰塞湖議題 「海委會主委」管碧玲全程滿臉問號

謝龍介談到非洲豬瘟表示，他看到事務官也好，整個內閣、行政院長卓榮泰這樣互相推諉，想辦法（把責任）推給花蓮縣，這次又想辦法把這（非洲豬瘟）推給台中市，「感覺沒意思！」管碧玲趕緊回「沒啦！委員誤會啦！」謝表示「你若沒有，其他人跟不要『挔柴添火著』（意指抱薪救火、火上加油）」。

謝龍介接著炮轟各界過度關注廚餘，但廚餘已禁煮禁運，反而應該把精神放在廚餘源頭管理。管碧玲滿臉問號地回應「我被誤會了」，謝繼續講「該你負責就負責，不該你管的是農業部就點出來，但農業部一樣縮起來」。



謝龍介話也提到馬太鞍溪堰塞湖事件表示「你就敢跟我說這是農業部，我說東南你回西北，政務官不負責，事務官就打混」。管碧玲再度滿臉問號，眉頭一皺地表示自己根本沒講過這些，並問「你是不是記錯人？」謝堅稱「你說堰塞湖是農業部權責」。

管碧玲回「我不是部長是主委」笑到流淚 謝龍介尬笑質詢台



謝龍介接著說「你的部分就是救災指揮官，我那天還肯定你，你怎麼會忘記？」管碧玲當下愣住，但立刻笑場回應「我是海委會主委。」然謝仍未反應過來，繼續用「部長」稱呼管，管才再補一句「那是劉部長，我不是部長，我是主委」。

管碧玲此話一出，現場瞬間爆出笑聲，管也忍不住當場掩面偷笑，笑到一度「出框」，謝也尷尬地在台上尬笑，但仍繼續質詢。



至此，謝龍介終於意識到認錯人，兩人在質詢台上忍不住大笑數十秒，連旁聽官員都面露尷尬。謝試圖圓場「這是態度問題，內政部劉部長的態度要出來，你也要學劉部長的作風。」管碧玲笑回「她很優秀，我會跟她學習，謝謝委員」，但回座後仍不禁地笑到拭淚。

謝龍介事後在立院受訪說明，他除肯定邊防，自己把該業務認成管碧的業務，在此他向管碧玲表示抱歉。他也解釋，非洲豬瘟疫情讓大家都很緊張，因此質詢內容集中在疫情與廚餘處理，且和管碧玲對話時，內政部官員也在，主要就是希望內政部與海委會大家要鎖緊螺絲。

「要廢監院不如先廢謝龍介」 吳思瑤轟「國會反指標」竟「管劉不分」

民進黨立委吳思瑤事後於臉書發文痛批，謝龍介質詢認錯人，被譏為國會反指標。她說，立委質詢文不對題早見怪不怪，但連劉世芳與管碧玲都分不清，讓人難以置信，謝從政數十年，當立委已一年半，卻仍搞錯官員，過去質詢率墊底、法案掛零，連續入列「待觀察名單」。



吳思瑤說，這場鬧劇背後，是制度缺口的嚴肅警訊。她認為不分區立委無須面對罷免，表現再爛也無法制衡，若藍白真談修憲廢監察院，就應一併討論不分區立委退場機制，國會若持續沈淪，人民只能吞忍，「要廢監院，不如先廢謝龍介」。

民進黨立委林楚茵也在社群平台Threads發文，曬出管碧玲與劉世芳的照片表示，就發生在剛才內政委員會質詢時，竟然有國民黨立委傻傻分不清兩者，到底是有多不常來立法院質詢，才會發生這種搞笑的事情。

更多今周刊文章

