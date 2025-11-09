(影)一簍高麗菜抵一年醫藥費 中山醫大校董憶起創辦人「做對的事」

[Newtalk新聞] 今年是台中市中山醫大創校65周年，校方了舉辦校活動，亦在校內「創辦人日特展」，董事長周英香在紀錄片《做對的事》中回憶她的爺爺、也是創辦人周汝川當行醫，「一簍高麗菜抵一年醫藥費」，她提醒學生不忘醫者初心。因為，醫療不是一門生意，而是一份對社會的責任。





紀錄片《做對的事》由周英香現身說法，她說：「還沒有開始辦學校之前的診所是這樣經營，是賒帳製，帳一年只結一次，就是看完牙齒，這次5元，就記帳本，然後就離開，不用付現金，然後過年前大家就會來結帳，結帳有兩種，一種就是他把該帶來的錢都帶來，然後結清，第二種就是把他家重的、養的，不管是什麼帶來，假設今年只能給你一簍高麗菜，那就是一簍高麗菜…」

中山醫大創立於1960年，以牙醫專科學校起家，發展為兼具醫護、醫事及健康產業領域的綜合醫學大學。此次特展以創辦人精神為主軸，從數位牙醫教學、偏鄉到宅醫療到新南向口腔醫療合作與柬埔寨義診，呈現醫學教育與時代並進的軌跡；同時回顧護理系創系60週年的發展，展出高齡照護與USR行動成果，體現在臨床教育與社會責任上的轉型與深耕。





紀錄片《做對的事》則從創校故事出發，帶領觀眾看見周汝川與周張不夫婦如何以牙醫診所收入捐資辦學、親自規劃校舍，並資助清寒學生完成學業的歷程。在學校成立附設醫院、興建台中市首座BOT復健醫院後，更推動整合性醫療照護體系，並創立全台第一個私立大學復健醫學科系。這些發展不僅見證創辦人「醫療為民」的理念，也反映中山醫大在不同世代持續「做對的事」的堅定精神。





校長黃建寧表示，中山醫大從牙醫專科起家，至今已發展為具完整醫療院校體系的大學。牙醫系延續創校精神，結合AI數位技術推動教學創新，也持續以國際義診與社區服務落實創辦人理念；護理系則在全台醫療現場人力吃緊的挑戰下，強化高齡照護與臨床訓練，培養能在第一線守護病人的專業人才。他說，這些努力的核心，都是讓醫學教育回到「以人為本」的初衷——讓學生不僅學會治病，也學會看見人的需求。

中山醫大「創辦人日特展」即日起至11月26日於正心樓一樓展出，開放民眾自由參觀。校方期盼透過展覽與紀錄片，讓社會重新理解醫療的價值——醫療不只是治療疾病，更是回應人與人之間信任的延續。





65週年校慶大會於8日舉行，並慶祝護理學系創系60週年。典禮中頒授醫學系第十屆校友、美國仁愛醫療集團（AHMC Healthcare System）總裁吳元煌名譽博士學位，同時表揚「全球前2%頂尖科學家」教師、優秀師生與資深教職員工。澳洲墨爾本大學、日本德島文理大學、目白大學、齒科大學、新潟醫療福祉大學、越南芹苴醫藥大學及越南東方大學等國際姊妹校代表到場祝賀之外，前衛福部部長邱文達、台中市醫師公會理事長王博正及許多位畢業超過40年的校友亦返校共襄盛舉，氣氛熱絡。





獲頒名譽博士學位的吳元煌，目前在美國領導十家醫院、兩家長照機構與兩所醫學大學，長年推動AI醫療與跨國教育合作。雖因公未能返台，但透過錄影致詞表示，當年在中山醫大接受臨床訓練的經驗，奠定了他投身醫療的基礎，並感念創辦人周汝川博士與周張不博士的遠見與奉獻，期許將此榮譽化為推動醫療教育永續發展的責任。





名譽博士學位由吳元煌同窗、仁愛醫療集團共同執行長暨前衛福部部長邱文達代表領取。他表示，吳醫師在醫療與教育領域的成就，充分展現中山醫大扎實訓練與仁心並重的教育精神，並回憶學生時期受恩師蔡滋浬與陳定堯教授指導下奠定的專業根基。他提到吳醫師常說，困難與挫折並非障礙，而是通往希望與夢想的動力，足見其堅毅與樂觀的人格特質。

