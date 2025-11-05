影/簡舒培又翻車！跳針北市多拿中央408億要普發 蔣萬安：完全搞混

普發現金1萬元今（5）日起開放網路登記，民進黨台北市議員簡舒培今日在議會質詢台北市長蔣萬安，嗆中央4年多給台北市408億元，市府應該普發給市民每人1.6萬元，但被反嗆「完全搞混」。

簡舒培5日質詢蔣萬安。（圖／中天新聞）

簡舒培質詢時稱，蔣萬安支持普發現金1萬元，中央已從善如流，但台北市議員也提案市府普發現金，市府完全沒有研議，過去4年中央超稅的稅款裡面，台北市從統籌分配款就多拿了408億元，408億元除以台北市人口244萬人，一個人就可以發1.6萬元，這些稅款不是台北市去徵地方稅，全部都是中央多給的，中央超收的錢，蔣萬安市長要求普發，從中央拿到台北市政府的多拿408億元，蔣萬安市長說他沒有錢可以發，不要雙標。

廣告 廣告

簡舒培5日質詢蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安駁斥：「不是的，議員你完全搞混了，中央是超徵稅收4年1.6兆元，地方拿到統籌分配稅款，已經都編列在下一年度的預算，都已經支出用掉了，中央是超收稅款，所以才有所謂的還稅於民，統籌分配款都已在預算，從事各項市政的建設跟推動，北市府實際超收只有34億元，議會也要求北市府要因應美國關稅…」。

簡舒培5日質詢蔣萬安。（圖／中天新聞）

簡舒培繼續跳針搶話稱：「你如果連中央這4年多給台北市多少錢都搞不清楚，你就沒有資格說北市府沒有錢。」蔣萬安反批：「是議員你搞不清楚，你沒有了解統籌分配稅款都編列在預算裡面用掉了，每年議員你都在審預算。」簡舒培最後只說，把過去4年超收的好好去分配一下，然後就跳到下一題。

延伸閱讀

特教學校教保員毆打學童致傷 台北市府：從嚴調查、決不護短

新壽分手費進度到哪？李四川：本週確定成本、下週送議會

新壽分手費補件尚未完成 藍議員建議北市府：逾期就不列入