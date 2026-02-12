影/粉紅大噴發！武陵農場櫻花季2/13登場 福壽山梅香滿園

春日賞花季節即將展開，台中和平區兩大知名農場的花況引人注目。福壽山農場梅花目前正盛開，而武陵農場的緋寒櫻已進入最佳觀賞期，櫻花季也將於明（13）日正式登場。

武陵農場的緋寒櫻已進入最佳觀賞期，櫻花季也將於明（13）日至3月1日正式登場。（圖／中天新聞）

武陵農場櫻花季將從明天起至3月1日，為期17天。為維護賞櫻品質，農場每天將進行人數控管，並實施交通管制。武陵農場粉專小編表示，目前藤花園附近的山櫻花（緋寒櫻）已進入最佳觀賞期，幾乎全數盛開，深紅色花苞綴滿枝頭，在晴朗蔚藍天空映襯下，顯得格外嬌豔動人。遊客漫步在櫻花樹下，隨手一拍都能捕捉到如明信片般的絕美景致。

廣告 廣告

福壽山農場則因海拔較高，受前幾波寒流影響，梅花開花時間較晚，目前正值盛開期。因為農場海拔高，受寒流影響，原本要開的花縮回，原本要凋謝的花也暫不凋落，導致即使年關將近，現在梅花依舊大量盛開。一般平地梅花已凋謝，而農場目前盛開的以觀賞梅為主，預計能持續開到過年。

福壽山農場則因海拔較高，受前幾波寒流影響，梅花開花時間較晚，目前正值盛開期。（圖／中天新聞）

至於櫻花方面，福壽山農場的百櫻園因寒流影響，目前雖有不少花苞，但開花時間會稍晚。農場千櫻園則預定於2月14日情人節當天開園，預計屆時櫻花滿開盛況將吸引大批遊客造訪。

武陵農場櫻花季期間，為確保賞花品質，每日入場人數將有所限制，遊客應提前規劃行程。而福壽山農場則同時提供梅花與櫻花兩種不同的賞花體驗，讓遊客能在春日時節感受不同花卉的獨特魅力。民眾表示，管制的前一天，既沒人花又好看

武陵農場櫻花季期間，為確保賞花品質，每日入場人數將有所限制，遊客應提前規劃行程。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

武陵櫻花季2/13浪漫登場！ 市府賞櫻專車送客上山

武陵櫻花季2/13起管制上山！賞櫻專車預售票已賣5成

新北春節「年廿六塞到開工」！公路局推國道客運優惠6折起