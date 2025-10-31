影/「粉紅超跑」驚喜抵台北看守所 工作人員嗨翻參拜

「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動今（31）日登場，結合土城北辰宮48週年慶與板橋慈惠宮百年會香，「粉紅超跑」上午9時許就抵達新北土城，還行經立德路上的台北看守所，讓人員又驚又喜，紛紛到門外參拜。

白沙屯媽祖行經台北看守所。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮YT）

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕睽違多年再造訪新北市，此次活動預計吸引上萬名香燈腳與民眾共襄盛舉。今（31）日早上「粉紅超跑」先是抵達土城區安和國小，讓全校師生與家長又驚又喜，依序排隊鑽轎底接受媽祖祝福。

接著媽祖鑾駕又一路行經立德路，來到鄰近的台北看守所外短暫停留，雖並未進入所內，不過媽祖鑾駕一到現場，所內人員立刻興奮到門口參拜，之後往學府路一段的方向前進。

