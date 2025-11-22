影／粉絲「吃一半的食物」當禮物送！權喜原嚇壞宣布拒收網怒：丟台灣的臉





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

味全龍啦啦隊韓籍女神權喜原（권희원），靠著空靈外型與可愛個性，在台灣擁有許多球迷追隨，也經常收到粉絲們的禮物。不過近日權喜原卻宣布未來禁收食物、飲品等禮物，她在粉絲專區透露，有時會收到「吃一半」的食物，讓她嚇壞，無可奈何之下只好拒絕飲食類的禮物，也希望粉絲們能夠理解。

而這消息一公布後，立即引發球迷們的討論，不少網友都痛批這行為「非常噁心」、「丟台灣的臉」、「真的是少數人敗壞素質」。

廣告 廣告

權喜原在粉絲專區透露，有時會收到「吃一半」的食物。（圖／IG：hee._.tty）

更多FTNN新聞網報導

影／李多慧穿緊身衣秀凹凸曲線 高鐵站熱舞險錯過末班車

影／李多慧來台2年感性告白「永遠愛台灣」 粉絲許願：明年奪金馬、飆戲許光漢！

影／被啦啦隊耽誤的插畫家！權喜原畫「禰豆子」成品驚呆網

