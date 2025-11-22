影／粉絲「吃一半的食物」當禮物送！權喜原嚇壞宣布拒收網怒：丟台灣的臉
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
味全龍啦啦隊韓籍女神權喜原（권희원），靠著空靈外型與可愛個性，在台灣擁有許多球迷追隨，也經常收到粉絲們的禮物。不過近日權喜原卻宣布未來禁收食物、飲品等禮物，她在粉絲專區透露，有時會收到「吃一半」的食物，讓她嚇壞，無可奈何之下只好拒絕飲食類的禮物，也希望粉絲們能夠理解。
而這消息一公布後，立即引發球迷們的討論，不少網友都痛批這行為「非常噁心」、「丟台灣的臉」、「真的是少數人敗壞素質」。
